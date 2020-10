El álbum póstumo de Ennio Morricone incluirá siete temas inéditos

El 6 de noviembre saldrá publicado el primer álbum póstumo del compositor italiano Ennio Morricone, fallecido el pasado 6 de julio a los 91 años. Titulado 'Morricone Segreto', el disco será una colección de diferentes piezas que datas desde finales de la década de los 60 hasta inicios de los 80, incluyendo siete pistas inéditas.



Cuatro meses después de su muerte, Decca Records y el sello italiano CAM Sugar han unido sus fuerzas para sacar adelante este álbum, que estará a la venta en las vísperas del 92º aniversario del nacimiento del compositor, el 10 de noviembre. 'Morricone Segreto' estará disponible en formato digital, como también en CD y vinilo.



Según informa Variety, la colección incluirá las composiciones más innovadoras y experimentales y menos conocidos de Morricone, que en algunos casos no llegaron a ver la luz. El álbum será "un viaje sonoro con tintes ácidos a través de misteriosas voces, guitarras fuzz, varios instrumentos de cuerda, sintetizadores y ritmos modernos" que mostraron que Morricone "siempre estuvo en la vanguardia y dictando su propio estilo".



"Estamos trabajando con las bandas sonoras de varias películas que pueden no haber tenido mucho éxito, pero que eso no significa que su música sea menos importante", declaró Filippo Sugar, director ejecutivo de Sugar Music, al medio estadounidense. Pierpaolo De Sanctis, experto musical, productor y quien fue comisario de la compilación del álbum, destacó la importancia de publicar la faceta menos popular del compositor transalpino.



https://youtu.be/bmdKmCBkIFQ



Composiciones desconocidas e inéditas



"Estoy hablando de música electrónica, hip hop, rock alternativo. La idea era mostrar por qué Morricone, actualmente, aún se considera tan moderno dentro de los circuitos musicales, que están muy alejados del mundo de las bandas sonoras en algunos casos", explicó De Sanctis al mismo medio, incidiendo que este álbum no será el Morricone de 'La misión', 'Érase una vez en América' o 'El bueno, el feo y el malo'.



"Estarán las composiciones de Morricone ligadas al giallo italiano o al noir francés, de películas de inicios de los 70, como también de cintas experimentales", añadió. Entre las bandas sonoras que estarán presentes figuran la de 'Lui per lei', dirigida en 1972 por Claudio Rispoli y que nunca llegó a estrenarse; o la de 'La faille', cinta francesa de Peter Fleischmann, estrenada en 1975 y protagonizada por Michel Piccoli, Ugo Tognazzi y Mario Adorf.



La iniciativa de este álbum póstumo cuenta con el beneplácito de la familia del compositor. Entre otros temas que estarán en 'Morricone Segreto' una versión alternativa del tema principal de 'El clan de los sicilianos', dirigida en 1969 por Henri Verneuil y que fue protagonizada por Alain Delon, Jean Gabin y Lino Ventura. (I)