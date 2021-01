Aaron Sorkin dirigirá a Javier Bardem y Nicole Kidman en "Being The Ricardos"

Tras el reciente estreno de “El juicio de los 7 de Chicago”, Aaron Sorkin ya tiene nuevo proyecto. El director y guionista ya está preparando “Being The Ricardos”, cinta que contará con Javier Bardem y Nicole Kidman como protagonistas.

Según Deadline, Nicole Kidman dará vida a Lucille Ball y Javier Bardem encarnará a Desi Arnaz, mientras que Sorkin dirigirá y escribirá el guion. La película está "ambientada durante una semana de producción de ‘Te quiero, Lucy’, cuando Lucy y Desi enfrentan una crisis que podría terminar con sus carreras y otra que podría terminar con su matrimonio".

Ball y Arnaz se casaron en 1940 y crearon la serie “Te quiero, Lucy” en 1951. La pareja protagonizó la serie en los roles de Lucy y Ricky Ricardo y, aunque la relación de los personajes estaba cargada de comedia, la historia real de la pareja era todo lo contrario. Ball pidió el divorcio de Arnaz primero en 1944, pero la pareja se reconcilió.

Sin embargo, Ball solicitó el divorcio nuevamente en 1960, y Ball llegó a afirmar que su matrimonio era "una pesadilla".

Ball y Arnaz también fundaron Desilu Productions, que produjo series como Misión: Imposible y Star Trek.

Sorkin lleva años tratando de rodar “Being The Ricardos”. En un principio simplemente iba a ejercer como guionista y Cate Blanchett iba a dar vida a Ball. Deadline también señala que los acuerdos de Kidman y Bardem aún no están cerrados y que por el momento no se conoce la fecha de inicio de producción.

Sorkin estrenó en 2020 “El juicio de los 7 de Chicago”, su segunda película como director después de “Molly's Game”. Bardem apareció recientemente en “Los caminos que no escogemos” y “Todos lo saben”. Próximamente los espectadores le verán en “Dune”.

Por su parte, Kidman participó el año pasado en la serie de HBO “The Undoing” y la cinta de Netflix “The Prom”. (I)