"A nosotros tu reino", el filme que narra la vida del 13 veces campeón mundial de full contact

En 1996, Simón González se consagró como el ganador del campeonato mundial de kickboxing y así, 12 años más tarde logró, consecutivamente, mantenerse con disciplina y perseverancia como el único e inigualable campeón. Sin embargo, un accidente inesperado cambiaría la vida del 13 veces campeón mundial para siempre.



¿A qué se enfrenta, desde una silla de ruedas, un destacado deportista cuyas piernas y brazos eran más que sus herramientas para desarrollar su profesión, su pasión?



“A Nosotros Tu Reino” es una película documental que narra la historia del 13 veces campeón mundial de kickboxing, Simón González, después de una paraplejia, pero esta no es una película que cuenta este infortunio, sino más bien su nueva perspectiva de vida, desde el coraje y la lucha de no dejarse vencer por las adversidades; desde el amor y el miedo para sobrellevar una lesión medular, desde la pasión por la vocación.



Muestra la nueva perspectiva de Simón González, después de el accidente, cómo cambia su forma de ver la vida y su forma de seguir estando en el ring, sin estarlo: Formando a sus nuevos alumnos, en especial a su pupilo Alberto. Hoy por hoy, el sueño de Simón se cruza con el sueño de Alberto.







Esta coproducción entre España, Ecuador y México se estrenará en Ecuador el 27 de noviembre en las salas de cine de 8 y Medio, Multicines, Cinemark y Supercines de Quito, Guayaquil y Cuenca.



El espectador formará parte de la vida de Simón González. La cámara se integra como un observador más en esta aventura que reconoce a una persona que sobrepone la adversidad con el mismo cargo y dignidad que ha enfrentado la vida misma.



Como si se estuviera delineando un mapa, el documental narra la vida de Simón en tres capítulos: The King, The Kingdom y The Josephine.



En esta época que vive el mundo, estrenar una película de este tipo es un ejemplo de valentía, de esperanza y superación, porque pese todo lo que sucede a diario, el cine no se detiene, sino que más bien ayuda a que esta situación mundial sea un poco más llevadera.



Tanto las producciones nacionales como las salas de cine en el Ecuador afianzan su lazos cada vez más, cooperando entre ellas, pues coexisten entre sí. La película documental, de género biográfico narrativo, está bajo la dirección de Horacio Alcalá, la producción a cargo de Raquel Menor y coproducida por la ecuatoriana Jimena Villaroel, de la productora Cámara Oscura.