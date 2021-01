A ceremonia de posesión de Joe Biden se suman Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake y Bruce Springsteen

Lady Gaga, Jenifer Lopez, Bruce Springsteen, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria y Kerry Washington estarán entre las celebridades que participarán en la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente y Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos, que se llevará a cabo el próximo 20 de enero.



El comité inaugural de Biden-Harris anunció a través de las redes sociales que Lady Gaga será encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos para la ceremonia, la cantante interpretaré el tema “The Star Spangled Banner” para la ceremonia que pone fin a la presidencia de Donald Trump.





. @JoeBiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. ❤️ ?? nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA ?❤️ pic.twitter.com/uXiMTWs6Hk — Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2020





Lady Gaga fue una de las artistas que siempre mostró abiertamente su apoyo a Joe Biden y Kamala Harris, incluso tuvo varios enfrentamientos con Donald Trump a través de las redes sociales.



La intérprete de “Poker Face” nunca ha escondido su predilección por el presidente electo Biden y tras la elección del pasado mes de noviembre ella twitteó, “Joe Biden, Kamala Harris y el pueblo estadounidense, que acaba de dar el mundo de los mayores actos de bondad y humanidad valentía jamás ha visto… No hay nada más que amor por nuestro nuevo comandante en Jefe y la primera vicepresidenta femenina elegida para la Casa Blanca”.



Además de Lady Gaga, la toma de posesión de Biden y Harris contará con la actuación de Jennifer Lopez que interpreta alguna canción que no se ha especificado cuál.









Este viernes se agregó a la lista de famosos invitados a programa especial a los Foo Fighters, John Legend y Bruce Springsteen que ofrecerán actuaciones remotas, mientras que Eva Longoria y Kerry Washington presentarán segmentos del evento.



El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris también participan del programa especial llamado “Celebrating America” (Celebrando América) que se transmitirá en horario estelar por las principales televisoras estadounidenses.



El programa especial será conducido por Tom Hanks, tendrá una duración de hora y media y se transmitirá en cinco cadenas de televisión y en línea. Las redes participantes son ABC, CBS, NBC, CNN y MSNBC, y también transmiten en los canales de YouTube y redes sociales del PIC. Amazon Prime Video, Twitch y NewsNOW de Fox también transmitirán el evento.



Junto a Lady Gaga y Jennifer Lopez en la ceremonia de toma de posesión participarán la bombero Andrea Hall que liderará el Juramento a la Bandera, la joven poeta Amanda Gorman que recitará un poema, el padre Leo O’Donovan que pronunciará unas palabras y el religioso Dr. Silvester Beaman para la bendición.



Además de la ceremonia de juramento, habrá un desfile virtual y un programa especial de televisión que contará con la conducción de Tom Hanks y con músicos invitados como Jon Bon Jovi, Justin Timberlake y Demi Lovato entre otros.