A Chincha y a Denise Chalela la pasión por la música las convirtió en DJ

El éxito o fracaso de una fiesta muchas veces depende de ellos, por eso no resulta raro que anfitriones entusiastas no escatimen en gastos para contratarlos. Se trata de los irremplazables, a pesar de los avances tecnológicos, DJ.



Insustituibles porque en toda reunión la pista manda y son ellos los catalizadores del ambiente, hoy, 9 de marzo, celebran su día.



La iniciativa de fijar esta fecha nació en 2002 gracias a la fundación Worl DJ Fund y la ONG Nordoff Robbins Music Therapy, pero la historia de los DJ es de larga data.



Fue en los años 80 cuando se popularizaron de tal manera que su función dejó de circunscribirse exclusivamente a las radios o las discotecas para instalarse en las casas frente a un evento importante.



Ron Diggins, ingeniero de radio británico, en 1947 construyó la famosa Diggola, considerada la primera "mesa de mezclas" de la historia de la música.



Esta mesa portátil, elaborada sobre una base de madera de ataúd y de construcción casera, incluía dos platos, luces, micrófonos, un amplificador y una decena de altavoces.



La llegada del movimiento rave en los 90 cambió de manera radical la imagen de los DJ y empezaron a proyectarse estos artistas como superestrellas y así fue como surgieron el francés David Guetta, Armin Van Buuren, Tiesto o Bob Sinclar, que recorren el mundo con sus mezclas.



En la década de los ochenta uno de los pinchadiscos más famosos en Ecuador fue Miguel Ángel Oyhenart, quien grabó 50 vinilos para Ifesa durante sus 10 años de trayectoria.



“Antes de 1985 no existían los discos mezclados en el país. En ese periodo Ifesa convocó a un concurso de DJ, en el que participé, clasificamos de las discotecas Le Sardine, Studio 44 e Infinity, al final gané yo”, expresaba Miguel Ángel en una entrevista concedida a este diario hace un par de años.



“Uno de los pioneros de la música electrónica en Ecuador es Domingo Caballero. A él se agregaron el colombiano Diego Serrano, Vassago (José Vásquez), Lexter y José Elías Wated. Ellos son la primera generación de DJ que mostraron al público temas electrónicos. La segunda, a la que pertenezco, además de fusionar temas, empezamos a crear nuevas versiones”, expresaba el diseñador gráfico y DJ Jorge Luis Rojas Levi.



Raúl Ramos y Javier Jiménez también fueron ídolos en los controles.



Hoy por hoy, la DJ Chincha es todo un fenómeno en el país toda vez que durante la cuarentena armó sus bártulos para salir del letargo al que la había orillado la pandemia y desde su casa hizo fiestas virtuales a través de Instagram con gran repercusión.



Ante el estrés, el dolor y el miedo provocados por una pandemia de la que poco se sabía, cada fin de semana el público se daba cita, durante la cresta del covid, en la página de Chincha DJ para disiparse y mitigar de alguna forma el encierro.



Denise Chalela es otra de las DJ ecuatorianas con trayectoria. Su especialidad es la música de los 70 y 80, género con el que le ha dado distracción y nervio a Madre Paz, su entrañable bar. Hoy, en el día de los DJ, Chincha y Denise detuvieron sus actividades brevemente para conversar con diario El Telégrafo. Esto fue lo que nos dijeron:





Chincha



Es el Día internacional del DJ, ¿lo sabías? Feliz día...

Sí, lo sé.



¿Desde cuándo eres DJ y cómo fue que decidiste dedicarte a esta profesión?



Siempre me ha gustado la música electrónica, es el género que más me gusta tocar, sobre todo el funky, el dance y el house, pero aquí no es muy común que te contraten para tocar ese tipo de música, entonces como me gusta siempre he seguido a muchos DJ como Paul van Dyk, Tiesto, Daft Punk, Guetta, Armin Van Buuren, y en 2012, como hobbie, me inscribí en un curso de George Levi, un DJ super conocido aquí, pero de música electrónica underground.



¿Te pagan menos que a los hombres o tu trayectoria ya supera esas diferencias?



No creo que en Ecuador me paguen menos que a un DJ hombre porque las tarifas están unificadas, pero a nivel mundial en los festivales de mucho renombre sí creo que les paguen más a los hombres, por ejemplo no creo que Nervo cobre lo mismo que Tiesto ni Charlotte de Witte lo mismo que cobra Martin Garrix o Nico Romero.



¿Cuántas horas seguidas tocaste en la fiesta más larga que te contrataron?



Lo máximo que he tocado en una fiesta ha sido ocho horas, para un matrimonio, siete horas para el lanzamiento de un par de zapatos en 2016.



¿Cuál es la canción que más te piden en las fiestas?



La canción que más me piden, sobre todo en fiestas donde hay gente de toda edad, como un matrimonio o fin de año es el "Gato Volador". Te lo juro, siempre, siempre la piden.





Denise Chalela





¿Desde cuándo eres DJ y cómo fue que decidiste dedicarte a esta profesión?



Comencé formalmente en el 2008, pero siempre fui DJ. Soy fanatica de la música, me gusta escuchar varios géneros, desde siempre, desde chiquita. Me decidí a hacerlo profesionalmente cuando pude comprarme unas compacteras y un mixer.





¿Qué hace que un DJ sea considerado bueno?



Hacer mezclas fluidas entre canciones, ahí es cuando un DJ sabe mezclar, no solo poner música.



Parece bonito ser DJ, ¿con qué problemas te encuentras al trabajar en esta área?



Es cansado muchas veces, especialmente cuando se juntan eventos. Hay que cargar equipos, lidiar a veces con problemas de sonido, o con la policía.



¿Cuántas horas seguidas tocaste en la fiesta más larga que te contrataron?



6-7 horas fácil, el tiempo pasa y no te das cuenta cuando el público está enfiestado contigo.



¿Cuál es la canción que más te piden en las fiestas?



Depende de la época. Cual es la canción de moda, que siempre te piden. Pero mi preferencia siempre va por música vieja de los 80 y 70.