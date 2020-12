40 años después de su muerte, John Lennon continúa viviendo

Hace 40 años John Lennon fue asesinado. La tragedia se produjo cuando ingresaba al edificio donde vivía, el Dakota, ubicado en la esquina de las calles 72 y Central Park West, en Nueva York.



Eran las 22:30 cuando su supuesto fan gatilló un revólver calibre 38 y le perforó el pulmón izquierdo y la arteria subclavia. Mark David Chapman, su asesino, le disparó cinco veces y el mundo enmudeció.



John Lennon, el percutor de la palabra beatlemanía y progenitor de tantos padres nuestros como "Imagine", "Woman" o "All You Need is Love", había muerto.











"Fue por gloria personal", sostuvo Chapman en agosto de este año (2020), durante una audiencia para pedir su libertad condicional. La justicia por undécima vez se la negó.



El lugar cercano a donde viviera y encontrara solaz, el Strawberry Fields (Central Park), seguramente hoy estará esperando que todos sus fanáticos, como cada año, se acerquen al mosaico realizado en el pavimento en su honor para meditar, para dedicarle una canción o para recitar hermosas letanías. Verbigracia: "Stand by me", "Power to the people" o "Give peace a chance".













Curiosidades:

1.- Se llamaba John Winston Lennon en honor a Churchill, ya de adulto el beatle renegó de su segundo nombre.

2.- No vio a su padre durante 16 años y su madre murió atropellada (la vida familiar del artista no fue fácil. Sus padre se separaron cuando el apenas tenía 4 años. El padre se dedicó a recorrer mundo como marino mercante y pasaron 16 años hasta que volvieron a encontrarse en 1964).





3.- "Nunca te ganarás la vida con una guitarra" (la relación con sus tíos, Mimi y George, fue un tanto controvertida. Se negaban a aceptar que su sobrino se ganase la vida con la guitarra).



4.- Fundó y puso nombre los Beatles (fue quien invitó a Paul McCartney a unirse a la primera banda de skiffle y rock and roll que él mismo formó con varios compañeros de colegio. El grupo se llama The Quarrymen, en referencia a la escuela donde estudiaban: Quarry Bank High School).













5.- Publicó dos libros durante su etapa beatle (se interesó por la literatura y consiguió publicar dos libros con notable éxito de ventas: 'In his own write' (traducido en español como 'Por su propio cuento') en 1964 y 'A Spaniard in the works' ('Un españolito en obras') en 1965.





6.- Rodó como actor una película en España ("How I won the war", una comedia dirigida por Richard Lester ambientada en la II Guerra Mundial).











7.- Cómo conoció a Yoko Ono (se conocieron el 9 de noviembre de 1966, durante una exposición de la artista japonesa en la Indica Gallery de Londres).



8.- Obsesión por el número 9 (Lennon tenía una particular obsesión por el número 9, que veía omnipresente en su vida. Nació un 9 de octubre, el mismo día que nació su hijo Sean, 35 años después).



9.- No creía en los Beatles (al menos lo afirma en su canción God, publicada ya como artista en solitario en 1970. En este tema enumera una serie de personas y conceptos en los que no cree: la magia, el i-ching, la Biblia, el Tarot, Hitler, Jesús, Kennedy, Buda, el Mantra, Gita, el Yoga, los reyes, Elvis, Zimmerman ni los Beatles).