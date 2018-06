Conociendo a: Ricardo Martínez

De padres inmigrantes españoles, nació en 1956 en Chile. Se trasladó a Madrid en 1969 y comenzó su carrera profesional a final de los años setenta. Empezó a crear ilustraciones para publicaciones y agencias de publicidad. En 1981, se trasladó a Miami para trabajar en una agencia de publicidad en la conceptualización de los anuncios de Seven Up, Dr. Pepper y American Express. Más tarde, The Miami News lo contrató como artista gráfico para luego ser ilustrador del Miami Herald. En 1989, Martínez regresó a Madrid y se convirtió en el jefe de redacción adjunto y dirigió el Departamento de Arte del periódico El Mundo. En 1990, comenzó a publicar caricaturas políticas y continúa desde entonces su carrera como humorista gráfico. También ha trabajado como ilustrador freelance para Coca-Cola, para el Ayuntamiento de Madrid, Telefónica, Unicef, Amnistía Internacional y Renault. Sus trabajos han sido galardonados con el 8 de Oro, el Premio Madrid Tono, el Premio Haxtur en Gijón y el Gat Perich. También ha recibido un reconocimiento especial por parte de la Sociedad de Diseño Periodístico. (I)