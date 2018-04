Daniela Alcívar y Carlos Vásconez reciben menciones en La Linares

La tercera edición del Premio La Linares de Novela Breve declaró desierto el primer lugar, pero otorgó dos menciones sin orden de prelación. Un jurado compuesto por Leonardo Valencia, Francisco Proaño Arandi y Renata Égüez decidió reconocer a las obras Siberia (firmada con el seudónimo Nela Martínez), de Daniela Alcívar Bellolio, y Paruso (Humbert Humbert), de Carlos Vásconez.

“Siberia evidencia una poderosa voz narrativa; despliega un lenguaje signado por imágenes precisas y visuales, junto a una profunda emotividad que no decae en estridencias sentimentales. Paruso, por su lado, denota un alto nivel de lenguaje, con pasajes realmente memorables desde una perspectiva artística”, dice el acta del jurado que fue publicada en la última edición de la revista Rocinante.

Siberia es la primera novela que circulará este mes con la Campaña de Lectura Eugenio Espejo. Según la autora, este libro explora el tema del duelo desde diversas dimensiones: el duelo que provoca irse de un país o por la muerte de un hijo.

“Abordo el duelo, en tanto es pérdida y recomienzo. Es decir, la idea de lo que implica un proceso de duelo como algo destructivo, devastador, y, al mismo tiempo, un proceso en el que la vida recomienza necesariamente. Eso no significa que sea mejor o peor que antes, simplemente es un proceso que se da en la vida hasta que esta se termina definitivamente”, dice Daniela, quien es autora del libro de cuentos Para esta mañana diáfana y de Pararrayos, obra de ensayos.

Nutrida de las experiencias vitales de Alcívar, Siberia narra la historia de una migrante ecuatoriana que vivió 15 años en Buenos Aires y decide volver a Quito en medio de una crisis sentimental. El embarazo, la pérdida del hijo y el retorno al país natal son los elementos que van definiendo el paisaje de esta novela corta.

“Es un relato fragmentario de distintos paisajes que la narradora va experimentando. El personaje central, que tiene picos de alegría y tristeza, siempre está observando paisajes que cambian sutilmente durante horas. Es una contraposición entre un personaje cambiante, volátil, frente a un espacio de la geografía que cambia apaciblemente. Se pasa de un paisaje porteño hacia uno andino”, añade la autora, quien pudo estructurar esta obra gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes de Argentina, donde hizo un doctorado en literatura.

Paruso, de Carlos Vásconez, circulará el próximo mes con la Campaña de Lectura. Este libro fue escrito entre junio y septiembre de 2017. La idea surgió de una ponencia que el autor dio en la Feria del Libro de la PUCE, en Quito, en la cual habló de poesía. “Un poeta -dijo- es aquel que al ir a enterrar el cuerpo de su víctima encuentra en el mismo lugar un tesoro, botín de un hurto. Los pasos de los criminales son los mismos”. De ahí partió la idea central de la novela.

“La titulé Paruso en referencia directa a la Parusía, al Apocalipsis. Ese es el nombre del personaje principal de la obra. En torno a él giran los sucesos. Se trata de un sepulturero que, además, tiene un encargo ruin por parte del forense de la ciudad: desenterrar los cadáveres y luego asegurarse de que están bien muertos, pues este famoso forense teme con el alma que uno de sus ‘pacientes’ se despierte en el sepulcro por un mal trabajo suyo”, comenta Vásconez, quien mañana presentará su más reciente libro de cuentos titulado Jardines Lewis Carroll.

La novela se trata, sin embargo, de la indiferencia del mundo, ya que haga lo que haga Paruso, pasa desapercibido. La gente no lo toma en cuenta y eso lo detiene en sus muchos anhelos, incluso le causa dudas con respecto a las joyas, que son bellas compañeras suyas a las que no abandona pero cuya belleza lo enmudece, no son buenas interlocutoras.

“Considero que se trata de una novela ágil. Muy legible. Y creo que está bien compuesta. Pero esa es mi opinión y, a veces, es el autor quien más desconoce su propia obra, aunque claro que creo que vale la pena (decirlo)”, acota el escritor. (I)

