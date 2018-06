¿Por qué las caricaturas no son como antes?

Soy amante de la animación, pero de los que no saben dibujar. No considero a las caricaturas como reservadas para el público infantil o inmaduro. Por ejemplo, Los Simpson están dedicados a todos.

Hace unos años, así como muchas otras personas, creía que las mejores series y películas animadas eran “las que me tocaron cuando era niño”. Pero ahora sé que estaba en un grave error. Si hay algo por lo que se distinguieron caricaturas como Looney Tunes y Tom & Jerry fue por su comedia física. Es decir, la mayoría de esos personajes no hablaba y la manera más efectiva de hacer reír al público era a través de sus caídas y golpes. No eran malos programas, sino verdaderas joyas que se han convertido en clásicos. Hoy es claro que las dosis de humor son mayores, aunque diferentes; parecen más surrealistas y hasta vulgares. La principal manera de hacer comedia actualmente es a través de las sátiras o parodias de personas, celebridades, acontecimientos históricos, chistes de humor negro o de doble sentido, señala el sitio web Level Up.

Los personajes de las caricaturas eran diseñados casi siempre como animales antropomorfos (animales con rasgos humanos) y muy bien detallados. Algunas caricaturas como Bob Esponja, por ejemplo, usan esta tendencia mientras otras son versiones simplificadas de humanos como Hora de Aventura, Steven Universe, Gravity Falls, entre otras, dice la página web Level Up.

Pero ¿por qué causa tanto enojo la nueva versión de los Thundercats? La respuesta es simple y sencilla: fue una de las series animadas más exitosas de los años ochenta y marcó la infancia de muchas generaciones. Incluso tiene el mejor opening de la historia de las series animadas. Su primer episodio se transmitió en 1985.

El diseño de la versión recién estrenada de ThunderCats Roar, de la Warner Bros. Animation, tiene un estilo que nunca hubiéramos imaginado para una serie. Lo más seguro es que sea por Teen Titans Go!, pues su éxito se debe a los personajes, ultra caricaturizados, que son más populares y han ganado un nuevo público.

El nuevo diseño visual y muy radical, el estilo de comedia y acción, sin duda, fue lo que hizo enfurecer a los seguidores de los felinos cósmicos. Todo indica que Thundercats Roar estará enfocado en un público de entre 8 y 14 años.

Bueno, por lo que hemos visto en los adelantos de la serie será muy similar al de otros títulos actuales de Cartoon Network. En fin, cada proyecto tiene elementos que mejorar y otros muy rescatables, solo es cuestión de verlos objetivamente y tratar de analizarlos. Nos quedaremos con lo que consideremos bueno, pero no nos espantemos con lo malo, pues solo bastará con ignorarlo. (I)