Andrea del Boca relató los abusos que sufrió su hija: Le robó la inocencia

Cuando la menor iba a la casa de a quien ella llama “su progenitor masculino”, era obligada a dormir con él, más allá de que tenía su habitación propia. “El estaba desnudo y le apoyaba su miembro, la toqueteaba, la besaba en la boca, el asco que le daba a ella todo eso. Ella se aferraba a su muñeca para que no pasara, se sentía que estaba en una cajita de cristal que golpeaba y nadie la podía escuchar”, contó Andrea.

“Siempre yo le daba un celular para que se comunicara conmigo, pero él sistemáticamente lo escondía. El asco que le daba cuando la obligaba a ver películas pornográficas. Ella no sabía a esa edad lo que significaba, pero le daba mucho asco ver cómo personas se besaban por donde uno hacía pis. Con los años se dio cuenta de que eso se llamaba sexo oral. Pero ella era muy chiquita, ella no tenía que pasar por todo esto”, continuó el relato, conmocionada.

Los sistemáticos abusos de la pequeña influyeron en su autoestima: “Ahí entendí la baja autoestima de mi hija, el miedo que tuvo tantos años de contarlo“. Anna fue amenazada por su padre para que no hiciera denuncias, además de que la hija de Andrea temía por la seguridad de la gente alrededor suyo. Las amenazas continuaron hasta el 2019: “Mandó gente a la puerta del teatro para amenazarla que no hiciera la denuncia“.

La causa por los abusos a la menor se vio constantemente demorada por el padre, que según la actriz es un “mentiroso compulsivo”. “Toda persona que puede ayudar a Anna, él la denuncia para dejarla sola, para dejarla sin posibilidad de defensa“, explicó, mientras relataba la seguidilla de denuncias que había hecho el padre de su hija. Desde a jueces, defensores de menores, el abogado de la actriz y hasta Susana Giménez (76).

Entre lágrimas, la protagonista de Perla Negra se solidarizó con las demás madres: “No le deseo a nadie este dolor y la impotencia“.

“Darme cuenta que Anna cuando tenía que ir a dormir a la casa del padre, suplicaba que no la dejáramos ir, se agarraba de las puertas y nos rogaba que no la dejáramos ir. Yo si bien yo hice las denuncias en el Juzgado de Menores, nunca fui escuchada, nunca fue a cámara Gesell, siempre me decían que había que seguir intentándolo. Es más, si yo no permitía que saliera, las multas las tenía yo. Son heridas que te quedan en el alma de por vida, le robó la inocencia. El padre biológico es inhumano, no me cabe en la cabeza“, comentó la entrevistada que se culpaba a sí misma por no haber podido haber hecho más por su hija.

Si bien la actriz había hecho denuncias, nunca había sido totalmente consciente de la magnitud del problema hasta que su hija decidió abrirse con ella. “En ese momento entendí muchas cosas, me cayeron muchas fichas porque Anna de chiquita a los 4 años hizo dibujos del padre desnudo con la novia, con todo lo que tiene un hombre y todo lo que tiene una mujer. A los 4 años no tienen edad madurativa para inventar esas cosas. La obligaba a dormir con él mientras el tenía relaciones con la novia“, relató. La identidad de la novia en cuestión es una incógnita que las denunciantes están tratando de revelar, pues sería además cómplice de los abusos.

View this post on Instagram 92. te llevo siempre en mi A post shared by bichito de luz (@annadelboca) on Jan 23, 2020 at 3:17pm PST

Actualmente Anna vive con su madre, que agradece la posibilidad que le da la pandemia para poder estar al lado de su hija y acompañarla. “Está tratando de rearmarse como mujer. Tratando de sentirse bien por haberlo denunciado en vez de sentirse sucia“, contó Andrea.

Anna estudia actuación, le gusta la fotografía y está volcada a las redes donde es influencer para algunas marcas. Además, está en pareja y luego de varios obstáculos que tuvieron que superar, “Gastón, el novio la ayudó a tomar la decisión de denunciar“, finalizó la actriz.

Fuente: www.gente.com.ar