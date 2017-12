“No creo que sea el tiempo de las guerrillas”

El politólogo, escritor y exguerrillero colombiano que perteneció al M-19, Darío Villamizar, estuvo en Ecuador a mediados de la década del ochenta, cuando hubo un período de tregua entre su organización y el gobierno de su país. Luego de que ese acuerdo se rompiera, él fue capturado y entregado al Ejército en Colombia, en Ipiales, donde estuvo retenido algunos días. Villamizar, sin embargo, regresó al país y en 1988 hizo una investigación que dio como resultado el libro Insurgencia, democracia y dictadura. Ecuador 1960-1990 (El Conejo, 1990).

Ahora el autor volvió para presentar el libro Las Guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confines (Debate, 2017), un trabajo único que detalla el surgimiento, proceso y actuales condiciones de estos grupos. Esta investigación -que es parte de un trabajo mayor sobre las guerrillas en América Latina y el Caribe, territorio que contiene 420 organizaciones de esta naturaleza, desde 1959 hasta hoy- presenta documentos desclasificados y todo lo que el autor ha recopilado desde que fue parte del M-19.

El periodista estadounidense Jon Lee Anderson –en el prólogo del libro– destaca que Villamizar “ha trabajado activamente en múltiples gestiones de paz y reconciliación. Es un gran cronista e historiador. Su gran biografía del líder del M-19, Jaime Bateman, es de referencia consagrada y obligatoria en Colombia. ¿Quién mejor para escribir la gran crónica de la historia de las guerrillas colombianas?”.

Las condiciones de injusticia social en América Latina, según indicadores, no han variado sustancialmente en las últimas décadas, ¿es aún viable el surgimiento de una guerrilla como respuesta a esa realidad?

No creo que sea el tiempo de guerrillas. El tiempo de la lucha guerrillera ya pasó y ahora estamos en otras circunstancias. Ahora es el tiempo de la organización de las comunidades y la política en términos diferentes, porque sino sería un poco repetir la historia.

Pero entiendo que tu pregunta va más hacia qué pudo haber quedado de esto, cuáles fueron los cambios sustanciales de esa lucha armada. En el caso colombiano hay varios temas, y uno es que en 1990 hubo un proceso reformista, de fondo, que permitió que organizaciones políticas, de excombatientes, participaran en la Asamblea Nacional Constituyente. Se contribuyó a cambiar esa Constitución caduca de 104 años de vigencia y siento que fue el cambio político más importante del siglo XX.

¿Cómo ha ido transformándose el sentido político de las guerrillas con el tiempo?

Creería que desde los años ochenta las guerrillas empezaron a considerar la negociación, la salida política como una vía distinta al levantamiento militar. Por ejemplo, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) firmaron su primer acuerdo en 1984, es decir, 32 años antes del acuerdo que sellaron hace un año. Tuvieron altibajos de negociaciones y ruptura con distintos gobiernos. El M19, de 1980 a 1990, también tuvo esos procesos de acercamiento y de rupturas, solo por citarte dos organizaciones. Alcanzar acuerdos de paz es una gran contribución a lo que es hoy Colombia. Se ha mostrado que es un camino difícil y los resultados no se ven de la noche a la mañana.

Como exguerrillero, ¿cómo lidió con su postura cuando contó la historia de su organización?

Yo no tomo partido. Per se no defiendo la guerrilla en Colombia. Yo narro unos hechos históricos desde el punto de vista de esos actores. Por eso considero importante la documentación propia de las organizaciones y el conocimiento que he acumulado en esta gran cantidad de tiempo. Aquí no condeno las guerrillas, porque considero que respondieron a unas posiciones políticas, de necesidad de cambios de estructuras- Por eso incluí al final del libro documentos fundacionales de las organizaciones guerrilleras. Ni siquiera creo que cuando topo el proceso del M-19 me vuelvo a favor de las posiciones políticas que asumió el grupo en cierto momento. Conozco otros trabajos sobre guerrillas, parciales, y son trabajos que no han llego a fondo porque caen en los calificativos.

¿Cómo está el entorno de su país luego del plebiscito sobre los acuerdos de paz?

El plebiscito ocurrió en octubre de 2016 y lo que el Gobierno, el presidente buscaba era refrendar los acuerdos de La Habana, es decir, ganarle un respaldo popular a eso que se había acordado semanas antes. Ahí hubo dos cosas. Por un lado, una sobrevaloración por parte de quienes estábamos por el Sí, que creíamos que al ser humano cuando le preguntas si quiere paz o continuidad de la guerra, lo primero que te dirá es ‘quiero paz’. Entonces creíamos que se podrían manejar así las cosas. Pero, por otro lado, la extrema derecha, que era quienes estaban con el No, apostaron por una campaña de mentiras y temores hacia la población. Los asustaban con el tema de que en Colombia se generaría una alianza entre el Gobierno y las FARC, y que iban a conducir al país al castro-chavismo, que es la palabra que usan a menudo.

¿Cree que hoy la palabra guerrilla tiene esa misma connotación que tuvo hace más de 50 años?

El concepto, la noción, la práctica guerrillera surge como una necesidad política a finales de los cincuenta, no solo en Colombia, sino en América Latina. En Colombia estábamos en una situación difícil, que eran los inicios de un pacto bipartidista liberal conservador que era el Frente Nacional y que excluía cualquier otra posibilidad política de participar. Este pacto duró 16 años, entre 1958 y 1974. En esos años gobernaron de esa manera y otros grupos no tenían opción, así de sencillo. Eso llevó a muchos colombianos a revelarse en contra de ese sistema y plantearse otras salidas. (O)

