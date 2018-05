Ecuatoriana coordinará trabajo para resiliencia

La ambientalista Yolanda Kakabadse, presidenta de World Wide Fund for Nature (WWF), liderará el proyecto de adaptación al cambio climático.

La FAO y la Fundación Futuro Latinoamericano han unido sus fuerzas para promover la Alianza para la Resiliencia Climática Rural en América Latina, un proyecto que ayudará a las sociedades rurales a combatir y adaptarse al cambio climático y que coordinará la ecuatoriana Yolanda Kakabadse.

“Las sociedades rurales latinoamericanas no han sido las grandes causantes del cambio climático y sin embargo son sectores tremendamente perjudicados”, señaló en una entrevista con EFE el director de la FAO en América Latina y el Caribe, Julio Berdegué.

La Alianza está formada por una treintena de expertos en cambio climático y desarrollo rural que trabajarán bajo la coordinación de la exministra ecuatoriana de Medioambiente Yolanda Kakabadse, fundadora de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y persona de una amplia trayectoria en la materia.

Destacada ambientalista desde 1979, cuando fue cofundadora de la Fundación Natura, una ONG de Ecuador, Kakabadse ha ocupado, entre otros cargos, la presidencia de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y de WWF, antes conocida como Fondo Mundial para la Naturaleza.

Los expertos serán los encargados de promover políticas y proyectos sociales, ambientales, económicos y tecnológicos que los países latinoamericanos puedan llevar a cabo para acelerar la adaptación y resistencia al cambio climático en el ámbito rural.

Berdegué subrayó que la población rural de América Latina y el Caribe es especialmente sensible a los efectos del cambio climático.

“Buena parte de nuestras poblaciones están en los cinturones de los huracanes, dependen de los deshielos de los glaciares de los Andes para el agua de la agricultura y la ganadería o son sociedades en tierras bajas que se están inundando cada vez más”, dijo el responsable de la FAO.

No hay ningún país de la región que no sufra el impacto del cambio climático en sus zonas rurales.

Lo saben los productores de café colombianos, que ven cómo el cambio de temperatura afecta sus cafetales, o los agricultores de los países caribeños cuyas tierras fueron arrasadas el año pasado por el huracán “María”.

Los sectores rurales son más pobres que los urbanos, lo que agrava su situación frente a las consecuencias del calentamiento global.

“La mitad de la población rural de América Latina vive en condiciones de pobreza. Cuanto menos recursos, menos acceso a tecnología y financiación, más difícil resulta adaptarse y reaccionar frente al cambio climático. Son sociedades muy golpeadas y con menos capacidad de responder por sí solas”, dijo Berdegué.

Las acciones de la Alianza para la Resiliencia Climática Rural en América Latina buscarán combatir y, principalmente, adaptarse al cambio climático, una realidad que llegó para quedarse.

“Las sociedades rurales tendrán que aprender a vivir con esta nueva normalidad. Antes las sequías y los ciclones devastadores eran cosas que sucedían, ahora es lo normal”, sostuvo el representante regional de la FAO.

En su opinión, la adaptación al cambio climático es un “cambio de época” comparable a la Revolución Industrial. “La forma como antes se vivía deja de ser factible y hay que descubrir una nueva forma de vida”, explicó Berdegué.

Ante un proceso de esta envergadura, señaló, es necesario contar con países que tengan instituciones sólidas y, donde eso no sea posible del todo, debe surgir la cooperación internacional.

“Las sociedades rurales del planeta han pasado por todo tipo de catástrofes, plagas, guerras, hambrunas, enfermedades, y tienen una gran capacidad de innovación, adaptación y resiliencia. Pero no lo pueden hacer solos, necesitan apoyo y mucha cooperación”, concluyó el director regional de la FAO.

El noviembre del año pasado, durante la Conferencia de Ciudades con Futuro (CAF), Kakabadse, presidenta del WWF, consideró que “no podemos pensar en una ciudad del futuro si no se reconstruye el vínculo de la ciudad con lo rural, si no repensamos el origen del agua con el uso del agua; el origen de la energía sin su gasto; o si no sabemos de dónde vienen los alimentos o cómo se están deteriorando los ecosistemas”. (I)