Vacunación contra la influenza crece por los cambios de temperatura

La vacunación contra el virus de la influenza aumenta con los cambios de temperatura y la aparición de lluvias. Con ello cada vez más son los adultos mayores, embarazadas y madres con niños en brazos que acuden a los centros de salud y otros puntos dispuestos por el Ministerio de Salud (MSP) para ser vacunados. De acuerdo, a estadísticas de la cartera 2.5 millones de personas vulnerables han sido inmunizadas desde el 18 de noviembre cuando empezó la campaña de vacunación contra el virus AH1N1.

Esta mañana 9 de enero el centro de salud Cisne II, del distrito 09D04 de Guayaquil, recibió a varias personas que consultaban sobre la vacuna que es gratuita. El MSP prioriza la colocación de las dosis a ocho grupos prioritarios (niños menores de cinco años, adultos mayores, personas con discapacidad, privados de la libertad, mujeres embarazadas, puérperas, y con enfermedades crónicas).

Jennifer Montaño llevó a su hija de un año y cinco meses para prevenir que se enferme. Hace poco la menor pasó por un cuadro gripal. "Con todos estos cambios de temperatura mi niña está más propensa a que se me enferme. A esta edad su sistema inmune es muy débil", dijo preocupada esta madre de familia.

Yolanda Ceballos, de 74 años, también acudió a esta casa de salud. El año pasado no se vacunó y enfermó. "No quiero que me pase lo mismo. Por eso mejor prevengo para luego no lamentarme".

Previo a recibir la vacuna Kathy Macías, responsable de vacunación del centro de salud Cisne II, realiza una breve entrevista. Ella pregunta si sufren de epilepsias, convulsiones o ataques. También si es alérgico al pollo o al huevo o sufre algún problema neurológico. Posteriormente, Macías procede a colocar la dosis.

"Entrevistamos al paciente para evitar cualquier tipo de reacción por la composición de la vacuna. Deben estar completamente sanos para recibirla".

Asimismo, recomendó que las personas acudan a los puntos de vacunación más cercanos a su domicilio. "Así contribuirán a disminuir las enfermedades que son por infecciones respiratorias agudas y hasta la muerte".

A través de un comunicado el viceministro de Gobernanza y Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, Félix Chong, insistió a la ciudadanía en la necesidad de colocarse la vacuna en época invernal, donde a partir de noviembre a marzo hay mayores riesgos que las personas contraigan enfermedades por causas respiratorias.

"La influenza AH1N1 tiene varios síntomas que se diferencian del resfriado común, esto es dolor muscular, fiebre sobre los 38 grados, catarro, dolor de cabeza y abdominal, incluso vómito", informó Chong, quien además pidió a los ciudadanos no automedicarse, sino acudir al centro de salud más cercano.

Para la captación de más personas vulnerables la casa de salud Cisne II tiene como estrategia visitar las casas en horarios extendidos y colocar puntos de vacunación en lugares de mayor afluencia entre ellos iglesias, mercados y otros.

Otra de las beneficiarias de la vacuna fue la venezolana Taydomi Rivas, quien tiene siete meses de embarazo. "De esta manera cuido a mi bebé y a mí del virus".

La campaña finalizará el próximo 28 de febrero de 2020. El objetivo del MSP es vacunar a 4.5 millones de personas en estado de vulnerabilidad. (I)

Recomendaciones para protegerte de la influenza

Al toser, cubre tu boca con el ángulo interno del codo.

Lava tus manos frecuentemente.

Si estás enfermo, no saludes con beso ni des la mano.

Cubre tu boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable.

Si estás con gripe

No saludes con la mano o con un beso.

No compartas alimentos vasos o cubiertos.

Evita lugares concurridos.