Las mujeres tienen poca participación en la toma de decisiones

Las mujeres constituyen un 50% de la población mundial, sin embargo, tienen poca participación en la toma de decisiones en temas de interés social, económico y político. Según datos de ONU Mujeres, para enero y febrero de 2019 solo un 24,3% ocupaban cargos parlamentarios y el 20,7% cargos ministeriales, eso significa un aumento muy lento desde 1995 con un porcentaje de alrededor del 11,3%.

Para analizar las desigualdades y dificultades entre mujeres y hombres en el acceso a un cargo de representación política en América Latina, la Universidad Internacional SEK –UISEK- y la Red de Politólogas, organizaron el panel: ¿Por qué a las mujeres les cuesta más hacer política que a los hombres?

Las expertas aportaron ideas de construcción para una sociedad en la cual se incluya a las mujeres en los diferentes espacios de poder. Explicaron las posibles causas de esta problemática aún latente e identificaron algunos de los limites para el acceso a cargos políticos.

María Paz Jervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, destacó el uso del tiempo como otro limitante. En la última encuesta del uso del tiempo realizada en 2016, se indica que el trabajo no remunerado de las mujeres representa el 75% del monto total que genera este tipo de actividades, es decir, las mujeres desde los 12 años en adelante dedican en promedio 31 horas de trabajo no remunerado. “Debemos partir del reconocimiento de que ser mujer tiene una carga y exigencia específica, pero no todas vivimos las mismas condiciones”, dijo Jervis.

Nadia Rodríguez, rectora de la UISEK, recalcó que el momento para analizar estos temas es muy especial, dada la coyuntura actual en los EE.UU., donde por primera vez en la historia fue elegida como Vicepresidenta una mujer y de origen afrodescendiente. Por tal motivo, los “techos de cristal” como los nombra Nadia, deben romperse para evidenciar el rol importante que tienen las mujeres en la vida pública, sin embargo, hay sectores de la política donde todavía es difícil romper estos paradigmas; espacios que han sido masculinizados.

Mientras, Karen Garzón, directora de Relaciones Internacionales de la UISEK, resaltó que hay que fortalecer la democracia y la gobernabilidad para la construcción de sociedades más justas e igualitarias y para ello se debe promover la participación y representación política de las mujeres, aunque existen avances en cuanto a paridad de género en procesos de elección popular en América Latina, la realidad es que el camino continúa siendo desproporcional para las mujeres, quienes deben enfrentar múltiples obstáculos.