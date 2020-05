Guayaquil,  Durán y Samborondón cuentan con 1.600 puntos de pago para cobrar bonos

Los beneficiarios del Bono de Protección Familiar por la Emergencia, entregado por el Gobierno, cuentan con 1.600 puntos de pago habilitados entre entidades bancarias y corresponsales no financieros a fin de evitar aglomeraciones.

En las parroquias urbanas de Guayaquil están habilitados 1.426, mientras que en las zonas rurales de Durán hay 95 y en Samborondón 98.

Un equipo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) realiza recorridos para verificar que los ciudadanos reciban su dinero de manera ágil y segura. De igual manera, coordinan con la Policía Nacional para mantener el resguardo y seguridad ciudadana.

Rodolfo Baquerizo, coordinador zonal 8 del MIES, explicó que en cada punto de pago personal del MIES solventa las dudas de los usuarios de bonos y pensiones para una atención de calidad. Adicionalmente, apoya en el cumplimiento de los protocolos de distanciamiento físico, el uso de mascarilla y guantes, la atención prioritaria a personas vulnerables y la ubicación de carpas para la protección de los usuarios frente al clima.

Una de las beneficiarias Daysi Estrella, de 65 años, acudió un Banco del Barrio cercano a su domicilio, en la ciudadela Ferroviaria del cantón Durán.

"Vine a cobrar el bono de 60 dólares para llevar los alimentos a mi hogar, con mi esposo no tenemos posibilidad de trabajar por la edad que tenemos, por ello esta ayuda que recibo desde el mes pasado nos ha ayudado mucho en esta crisis".

En cambio, Johana Solarte, quien es madre soltera, acudió a la agencia de BanEcuador de la Atarazana, en Guayaquil, para cobrar por segunda ocasión el bono.

"Me dedicaba a vender desayunos pero con esta emergencia no puedo salir porque debo cuidar de la salud de mi familia. Este dinero me ayuda para el sustento de mis hijos", señaló.

De acuerdo con el MIES solo en el mes de abril cerca de 100.000 ciudadanos cobraron el Bono de Protección Familiar en la provincia del Guayas.

En la segunda fase, el Gobierno Nacional realizará un solo pago de $ 120 entre y junio a las 550.000 personas que se sumarán a las 400.000 beneficiarias de la primera fase. (I)