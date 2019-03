Gobierno crea bono para niños en situación de orfandad por femicidios

El presidente de la República, Lenín Moreno, reiteró el compromiso de su Gobierno de erradicar la violencia de género, luchar por los derechos de las mujeres, mejorar sus oportunidades laborales, educativas, acceso a la salud y a la vivienda.

"Lamentablemente, vivimos en una sociedad injusta y machista, que ha violentado los derechos de las mujeres. Por esa deuda moral que tiene la sociedad, soy un convencido que a las mujeres debemos celebrarlas cada día de nuestras vidas", dijo el Mandatario en un evento por el Día Internacional de la Mujer, en el Palacio de Carondelet.

Moreno llamó a la sociedad ecuatoriana a cambiar la mentalidad e ir hacia una cultura de respeto. "Las mujeres también son coraje, lucha, sacrificio, trabajo, éxito y, sin duda, futuro", apuntó.

Añadió que hoy Ecuador se sostiene por el talento de mujeres valiosas que hay en cada rincón de la patria.

Moreno recalcó que su Gobierno apuesta a las mujeres. Mencionó que 7 de cada 10 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano son mujeres. El programa ha ayudado "a mejorar la calidad de vida de 670 mil mujeres y sus familias y con este mismo programa, atendemos a 175 mil abuelitas pobres".

Señaló que BanEcuador entregó $ 650 millones para 217 mil mujeres emprendedoras y productoras del país. "Confiamos en sus proyectos y sabemos que tener su propio negocio les da seguridad".

Entre 2017 y 2018, 600 mil mujeres se matricularon en universidades y politécnicas y 107 mil escogieron institutos tecnológicos, indicó Moreno. Además, mencionó que se entregaron 4 mil becas nacionales y casi 400 internacionales a este grupo.

Por otro lado, el Presidente lamentó las cifras de femicidio en el país. Dijo que desde 2014 se registraron 320 casos. "Otras cifras hablan de 700 que no constan en las estadísticas porque no se judicializaron. No entendemos la dimensión del machismo y mientras la sociedad siga ciega ante estos hechos, no podremos acabar con el maltrato".

Moreno indicó que 315 niñas y niños quedaron huérfanos por causa de los femicidios, pequeños que quedan en situación de abandono o en el mejor de los casos a cargo de sus abuelos. "No podemos calmar su dolor, pero sí podemos protegerlos", sostuvo el Mandatario.

En el evento, Moreno firmó un decreto en beneficio de los menores que han quedado en la orfandad por efecto de femicidios cometidos contra sus madres."Entregaremos un bono mensual para que esos niños puedan seguir con sus estudios. Además, la Senescyt incrementará las becas para mujeres que han sufrido violencia, dentro del programa de atención a la población vulnerable, anunció el Jefe de Estado.

Según el decreto, son beneficiarios los menores entre los 0 y 18 años de edad, que se encuentren en situación de pobreza conforme el Registro Social.

La entrega del bono estará a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El monto será en función de la remuneración básica unificada ($ 394). El valor al cual podrán acceder los beneficiarios será establecido conforme al primer nivel de la tabla de pensión de alimentos de forma progresiva y acorde a la regulación que el MIES expida para dicho efecto.

Para el efecto, se observará que en contra del victimario exista la correspondiente sentencia condenatoria ejecutoriada, respecto del referido delito.

Finalmente, Moreno hizo un llamado a las funciones del Estado, municipios, organizaciones sociales y políticas, medios de comunicación y a la sociedad civil, "para que enfrentemos juntos el problema de la violencia contra la mujer". (I)