Glaucoma, el ladrón silencioso de la visión

El Día Mundial del Glaucoma (12 de marzo) pretende llamar la atención sobre una enfermedad crónica que puede afectar muy gravemente a la visión, llegando a causar ceguera.

Según el médico oftalmólogo, Marlon Dueñas Joniaux , director del Centro del Ojo Dr. Dueñas, "la enfermedad se conoce desde el tiempo de los griegos (glaucoma quiere decir ojo blanco), pero fue recién en el siglo XVIII que se relacionó la presión ocular con el daño visual".

Dueñas explicó que el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, que provoca aumento de la presión intraocular, causando una disminución progresiva de la visión, que si no se diagnostica y se trata en forma oportuna puede llevar a la ceguera. ''Es importante que el paciente acuda al oftalmólogo y se realice un examen''.

Uno de los mayores problemas de este mal comenta el galeno, es que en su fase inicial no presenta síntomas. Es así que quienes la padecen no perciben pérdida de visión porque el cerebro se encarga de compensar el déficit.

Precisamente esa pérdida de visión gradual y la ausencia de dolor en la mayoría de los casos provoca que el paciente no sospeche que padece esta dolencia. ''Esta enfermedad no tiene cura, y no es posible recuperar la visión perdida'', dijo.

Pero quienes están más propensos a tener glaucoma, ¿hombres o mujeres?

Gabriela Heredia Vargas, médico especialista del servicio de Oftalmología del Hospital Luis Vernaza, advirtió que el glaucoma es una patología que afecta a hombres y mujeres; por ello, lo correcto es hacerse un examen oftalmológico a partir de los 40 años.

También dijo que se encuentran expuestas las personas con enfermedades como hipertensión y diabetes.

Con factor hereditario; familiares con glaucoma.

Presión intraocular, miopía e hipermetropía, que es un error del enfoque visual que generalmente se manifiesta con una visión borrosa e incómoda de cerca.

Mujeres afrodescendientes.

Personas con traumas oculares o que usan medicamentos por mucha tiempo como los corticoides.

Su tratamiento

Es importante saber que este trastorno se controla de diversas formas: medicamentos, tratamiento con gotas, energía láser o una variedad de tipos de cirugía a partir del momento de su identificación.

''La prevención junto a un diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno podría controlar esta patología que es conocida como el ladrón silencioso de la visión porque no causa síntomas en el paciente'', sostuvo Heredia.

Más del glaucoma

El ojo contiene en su interior un líquido que se renueva constantemente, pero si falla el sistema de drenaje, la presión intraocular aumenta y puede dañar el nervio óptico.

Las manifestaciones posteriores incluyen una disminución del campo visual periférico y ligeros dolores de cabeza.

Hay personas que presentan visión en túnel (estrechamiento extremo que dificulta ver objetos a ambos lados cuando se mira al frente).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el glaucoma es la segunda causa común de ceguera en el mundo.

Actualmente afecta a 4,5 millones de personas en el mundo y según proyecciones podría alcanzar a una población de 11 millones para 2020. (I)