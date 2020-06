Niñ@s, atrapados en prolongada cuarentena con posibles agresores

“Marco” (nombre protegido), de 7 años, fue tocado una y otra vez en sus genitales por un vecino que es amigo de su madre, en su propia casa.

Entre sollozos, uno de los días en que su padre lo fue a visitar, “Marco” le contó todo. Entonces el progenitor lo llevó donde un psicólogo para evitar un mayor trauma.

Pese a la indignación y “¡ganas de ahorcar al agresor de mi hijo!”, Alberto C. no lo denunció, pues no tiene dinero para pagar un abogado, no quiere verse envuelto en juicios engorrosos, no confía en la justicia y para evitar un mayor trauma a “Marco”.

El jurista William Sánchez Granizo le dijo a EL TELÉGRAFO que el abuso sexual infantil es un fenómeno más frecuente de lo que la sociedad se imagina, pero al mismo tiempo es una realidad oculta porque el causante busca que sus actos no salten a la luz.

Según estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), solo el 15% de violencia sexual contra menores es denunciado en Ecuador.

La cuarentena enciende las alertas: ¡El peligro está en casa!El abuso sexual infantil, el embarazo adolescen

te y el matrimonio forzado de menores tienden a agravarse con la cuarentena generada por el covid-19, con un profundo y largo impacto negativo en niños y niñas del mundo.

Así lo alertó la ONG internacional Human Rights Watch (HRW), en un informe publicado hace pocos días.

Advirtió que las consecuencias para niños, niñas y adolescentes pueden ser más devastadoras que el covid-19.

La situación se agrava porque más de 1.500 millones de estudiantes del mundo no están asistiendo a las aulas y son parte obligada del confinamiento en la mayoría de países, por lo que deben permanecer las 24 horas en casa.

Según HRW, la pérdida de trabajos e inseguridad económica en las familias aumentará los niveles de abuso y explotación sexual, trabajo infantil, embarazo adolescente y matrimonio de menores.

A decir de Jo Becker, directora de Promoción de Derechos de Niños y Niñas de HRG, “los riesgos que genera la crisis del covid-19 para la infancia son inmensos. Los gobiernos deben responder con urgencia, adoptando medidas que protejan a los niños y niñas durante la pandemia”.

Con esto coincide el jurista Sánchez Granizo: “El Estado ecuatoriano debe prever y precautelar que no se continúen ejecutando estos abusos contra menores. No podemos ser simples observadores”.

El comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, el 30 de abril confirmó que en la cuarentena va en aumento el abuso sexual a niños y el ciberataque. Del 15 de marzo al 28 de abril reportaron 21 casos de abuso sexual a menores, 12 de violación y 6 de acoso sexual. (I)

Las instituciones que ponen la voz de alerta no están activas

María de los Ángeles Núñez, psicóloga de niños, indicó a este Diario que, según información del director del ECU-911, Juan Zapata, han aumentado las denuncias por violencia sexual en Ecuador.

“Se piensa que los casos son más porque la víctima vive con el agresor y no puede llamar pidiendo ayuda”, señaló Núñez.

Con esto coincidió la también psicóloga de niños Alejandra Perinetti, directora de la ONG Aldeas Infantiles SOS Argentina, “la violencia intramuros es muy difícil de detectar y generalmente son las instituciones por fuera de la familia las que ponen la voz de alarma: el colegio, el hospital, el comedor comunitario”.

Pero, por el confinamiento, esos vínculos están pausados y no ofrecen la red de contención habitual. Añadió que cuanto más aislada esté una familia, mayor será el campo fértil que tendrá delante el perpetrador para violentar a los pequeños. (I)