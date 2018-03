Serrano acusa a Baca de tener acuerdo con Odebrecht y de editar audio

José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, utilizó una hora con 10 minutos para presentar su posición sobre la conversación que mantuvo con el excontralor Carlos Pólit, prófugo de la justicia.

El legislador aceptó que fue un error haber mantenido ese diálogo, pero aseguró que lo hizo para acceder a información sobre presuntos actos de corrupción del fiscal general de la Nación, Carlos Baca, cuando fue miembro de la Comisión que investigó los hechos del 30 de septiembre de 2010.

El asambleísta indicó que estos documentos le fueron entregados por Adrián Bustos, exfuncionario de la Contraloría General del Estado, y solicitó a la Asamblea que se investigue a este individuo. No aclaró si Bustos es el 'chiquito' del que se habla en el audio con Pólit.

Serrano acusó a Baca de haber editado el audio de la conversación. Dijo que el Fiscal el día que presentó el audio -26 de febrero- había dicho que se había basado en una parte policial. Según el presidente de la Asamblea, Baca habló a las 09:00 de ese día, pero recién a las 12:56 estuvo el parte.

El titular del Parlamento aseguró que un policía le entregó las pruebas sobre la edición del audio.

En varios pasajes de su intervención, Serrano apeló a su historial en el servicio público. Recordó cuando combatió a grupos criminales cuando fue Ministro del Interior.

Pero también tuvo tiempo para criticar el accionar de Baca en casos de corrupción. Acusó al Fiscal de tener un pacto con la empresa Odebrecht para no acusar a los directivos de la firma en Ecuador. En varias ocasiones se preguntó por qué no se acusó a José Conceição Santos, delator de Odebrecht, por parte de la Fiscalía General del Estado.

También dijo que por orden de la Fiscalía se aplazó un allanamiento a la vivienda del exministro Ramiro González, algo que, según él, permitió su fuga del país.

Serrano dijo que ponía a disposición su cargo, sin embargo, en otro pasaje de su discurso, indicó que la ley no permite su destitución.

"Sé que me he equivocado, pero al mismo tiempo sé que la vehemencia muchas veces así como ayuda nos hace cometer errores. Pero yo ratifico que no negocio con prófugos de justicia", cerró el aún titular del Legislativo. (I)