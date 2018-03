René Yandún: “No he sido convocado a las actividades normales de la ID”

Con un comunicado el asambleísta René Yandún, líder de Bancada de Integración Nacional (BIN), dio a conocer que daría por terminada la alianza Izquierda Democrática (ID) - Movimiento Integración Democrática del Carchi (MIDC).

La ruptura llega después de que Yandún declinara su postulación a la Presidencia de la Asamblea para apoyar a Elizabeth Cabezas.

¿Qué le motivó a romper la Alianza ID-MIDC?

No ha habido coherencia en el trabajo legislativo y político. Consideré que si no hay esa armonía, si no hay intercambio de ideas, trabajo común, entonces debía separarme de la ID. Yo fui elegido por el MICD.

Mi separación se dio para que la Presidenta (Wilma Andrade) tuviera plena participación, al igual que yo: hacer lo que debo hacer, trabajando a favor de mi provincia y del país.



¿Qué pasó con la alianza?

El trabajo no ha sido armonizado. No han existido reuniones normales en el partido político para acordar un plan de trabajo. No hay una relación directa con la directiva del partido, ni trabajo a nivel nacional. Si no somos considerados para estos eventos netamente partidistas, entonces deberíamos romper la alianza.

¿Se han sentido excluidos?

Creo que no han sabido valorar mi presencia o han minimizado lo que hago en el Legislativo. No he sido convocado a las actividades normales de la ID. Yo doy prioridad al MIDC, al que me debo.

En el comunicado se habla de falta de coherencia...

Todos los proyectos planteados fueron desconocidos. No ha habido el apoyo necesario. Ha sido como trabajar solo.

¿Cuál ha sido la respuesta de Wilma Andrade?

Preferiría que sea la Presidenta quien dé una contestación.

Usted habla de romper la alianza en el Legislativo. ¿Qué pasará fuera de él?

Yo dejaré el trabajo de alianza en el Legislativo únicamente. En mi provincia (Carchi) seguiremos trabajando normalmente.

¿Seguirá liderando el BIN?

El BIN no tiene inconveniente en esta discrepancia. Yo trabajaré autónomamente. (I)