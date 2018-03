Moreno: "recibí un país con confrontaciones terribles y odios acumulados"

En su visita a Chile con motivo del cambio de mando presidncial, el presidente de la República, Lenín Moreno, fue entrevistado por CNN Chile.

En el diálogo, el Primer Mandatario dio a conocer su criterio sobre varios aspectos políticos sociales de América Latina y deversos temas de coyuntura en Ecuador.

Moreno mencionó que la situación en la que recibió Ecuador fue muy complicada y económicamente mal, (eso sí) “estructuralmente con bastante obra física, pero “con confrontaciones terribles, con odios acumulados, con resentimientos (...)”.

“Ventajosamente, de a poco, y conversando con la gente, hemos logrado que el país se pacifique, y que hoy está más unido”, señaló.

También, el Presidente manifestó que uno de los problemas del Gobierno de Rafael Correa fue el excesivo gasto público, y que por ello la economía del país estaba muy deteriorada. Por ello cree que estaba programado dejar el país en condiciones bastante malas, para que el próximo gobierno fracase.

“Parece que las cosas no salieron como estaban programadas. Gané las elecciones y trataron de aplicarme la misma receta. El problema es que no contaban con una nueva forma de ser, de pensar, de actuar, de Gobernar sin confrontar”, enfatizó.

En el diálogo con CNN Chile, el Jefe de Estado se calificó como una persona de izquierda, socialista, que entiende que con el diálogo se puede llegar a buenos acuerdos y mejorar la forma de inteligenciar la realidad.

Respecto a la opinión que mantiene sobre el expresidente Rafael Correa, Moreno recalcó que es la de una persona con buenos ideales y con ganas de transformar al país, pero que esto cambió cuando intentó perpetuarse en el poder.

“Cuando conocimos a Correa vimos a un joven con ganas de transformar el país. Vimos en él mucha esperanza, pero esto se revierte cuando pensó perpetuarse en el poder”.

Lenín: Corrupción en el país era espeluznante

En la conversación también abordó el tema de la corrupción en el país, tras afirmar que esta situación era “espeluznante”.

Sostuvo que hay muchos funcionarios públicos en la cárcel o perseguidos por la Justicia, por autoridades que fueron escogidas por el Presidente anterior.

Sobre una presunta complicidad en los casos de corrupción del Gobierno de Correa, resaltó que su principal enfoque como Vicepresidente fue la ayuda social.

“Diría que hay una culpa compartida, la culpa de no haber sido excesivamente acucioso y no adentrarme en los temas económicos. Me preocupé más del tema social y lo hice bien y pensé que todos caminaban por el mismo sendero, pero no fue así”, expresó el Jefe de Estado.

Respecto a la pasada consulta popular, Moreno indicó que, desde su punto de vista, las preguntas más importantes que estaban orientadas a reactivar la economía, fueron la de derogar la Ley de Plusvalía, que hizo que se escapen capitales y no dio resultado, y las otras sobre impulsar una minería responsable y la conservación del Yasuní.

“Pero también habían dos preguntas respecto a lo social, que son la referente a que no prescriban los delitos sexcuales contra los niños y que las personas que hayan cometido abusos con fondos públicos, tengan que pagarlos y que nunca más ejerzan un cargo público”, puntualizó. (I)