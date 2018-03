Lenín Moreno: “Encontré un país bastante mal económicamente”

En entrevista con CNN Chile, el presidente de la República Lenín Moreno se pronunció sobre algunos temas de coyuntura en Ecuador y dio a conocer su criterio sobre varios aspectos políticos y sociales de América Latina.

Dicho encuentro con la cadena de noticias internacional fue transmitido la noche del sábado, previo a la posesión del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que se realizó ayer, en Valparaíso.

Moreno mencionó que la situación en la que recibió Ecuador fue muy complicada y económicamente mala, (eso sí) “estructuralmente con bastante obra física, pero con confrontaciones terribles, con odios acumulados, con resentimientos (...)”.

“Ventajosamente, de a poco y conversando con la gente hemos logrado que el país se pacifique y que hoy esté más unido”, señaló.

También el Presidente manifestó que uno de los problemas del gobierno de Rafael Correa fue el excesivo gasto público, y que por ello la economía del país estaba muy deteriorada, por eso asume que habían programado dejar el país en condiciones bastante malas para que el próximo gobierno fracasara.

“Parece que las cosas no salieron como estaban programadas. Gané las elecciones y trataron de aplicarme la misma receta. El problema es que no contaban con una nueva forma de ser, de pensar, de actuar, de gobernar, sin confrontar”, enfatizó.

En el diálogo con CNN Chile el Jefe de Estado se calificó como una persona de izquierda, socialista, que entiende que con el diálogo se puede llegar a buenos acuerdos y mejorar la forma de inteligenciar la realidad.

Respecto a la opinión que mantiene sobre el expresidente Rafael Correa, Moreno recalcó que es la de una persona con buenos ideales y con ganas de transformar al país, pero que esto cambió cuando intentó perpetuarse en el poder.

“Cuando conocimos a Correa vimos a un joven con ganas de transformar el país. Vimos en él mucha esperanza, pero esto se revierte cuando pensó perpetuarse en el poder”.

Corrupción en el país era espeluznante

En la conversación también abordó el tema de la corrupción en el país, tras afirmar que esta situación era “espeluznante”.

Sostuvo que hay muchos funcionarios públicos en la cárcel o perseguidos por la justicia. Ellos fueron escogidos, puntualizó, por el Presidente anterior. Sobre su presunta complicidad en los casos de corrupción del gobierno de Correa resaltó que su principal enfoque como Vicepresidente fue la ayuda social.

El Jefe de Estado también se reunió con la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, para dialogar acerca de la Agenda 2030 y las previsiones económicas de Ecuador para los próximos años.

“Diría que hay una culpa compartida, la culpa de no haber sido excesivamente acucioso y no adentrarme en los temas económicos. Me preocupé más del tema social y lo hice bien y pensé que todos caminaban por el mismo sendero, pero no fue así”, expresó el Jefe de Estado.

Respecto a la pasada consulta popular, Moreno indicó que, desde su punto de vista, las preguntas más importantes estaban orientadas a reactivar la economía, al buscar la derogatoria de la Ley de Plusvalía (que hizo que se escaparan capitales y no dio resultados), y a impulsar la minería responsable y la conservación del Yasuní.

“Pero también habían dos preguntas respecto a lo social: la referente a que no prescribieran los delitos sexuales contra los niños y que las personas que hubieran cometido abusos con fondos públicos tuvieran que pagarlos y que nunca más ejercieran un cargo público”, puntualizó.

Postura sobre Venezuela

El presidente Moreno también abordó temas regionales. Se refirió, por ejemplo, a la crisis en Venezuela, a los escándalos de corrupción en América Latina y a la demanda marítima boliviana.

Sobre esta última dijo que era partidario del diálogo para resolver la situación.

“La mediación es un buen mecanismo también, si es que ambos países la aceptan, pero fundamentalmente el diálogo”, afirmó.

Consultado por la decisión de Bolivia de llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Moreno señaló: “No me gusta la idea de obligar a nadie”, ya que a su criterio La Haya “es una instancia que yo hubiera preferido no aplicar”.

En todo caso, el Mandatario se mostró optimista sobre el desenlace de esta disputa. “Yo creo que el futuro de la relación entre Bolivia y Chile va a ser un consenso, van a llegar a un acuerdo”.

Respecto a Venezuela, el Jefe de Estado reiteró que, a su criterio, el presidente Nicolás Maduro debe ser invitado a la Cumbre de las Américas, que se efectuará en Perú, en abril próximo.

Puntualizó que estar en un foro internacional es la mejor oportunidad de conversar y discutir sobre asuntos que pueden ser preocupantes.

En este contexto expresó que pedirá al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski que revalúe su posición de excluir a Maduro de la cita.

“No creo que deba excluirse a nadie, independientemente de que sea el señor Maduro o quien fuera; yo creo que un comportamiento así lo único que hace es victimizar dentro y fuera del país a los presidentes”, comentó.

Además el Jefe de Estado ve con mucho optimismo el nuevo mandato de Sebastián Piñera en Chile, por lo que le deseó el mejor de los éxitos en su gestión.

Cepal: Ecuador crecerá 1,3%

En su visita a Chile, el presidente Moreno se reunió con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Alicia Bárcena, para tratar temas referentes a la dinamización económica y el crecimiento productivo del país.

En el encuentro Bárcena habló sobre las proyecciones económicas del país y resaltó que sus pronósticos revelan un crecimiento del 1,3%.

La funcionaria mencionó que tiene la impresión de que en el país hay una “mayor apertura hacia el sector privado” de parte del gobierno. También manifestó que existe una “continuidad en el ámbito social” con la ejecución de proyectos que ayudarán a la dinamización económica y a la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Bárcena estima que el precio del barril de petróleo alcanzaría un 20% de aumento. También informó que la Cepal está pendiente de los posibles cambios en el rumbo económico que tomará Ecuador, tras la designación de María Elsa Viteri como ministra de Economía. (I)