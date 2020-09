Las acciones de la Asamblea deben regirse a la ley

La catedrático María Paz Jervis analizó la reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, tras una moción de legisladores de la Revolución Ciudadana y apoyada por el Partido Social Cristiano. Este fue su comentario:

"Si bien es cierto que la Asamblea Nacional es un órgano político, su accionar debe regirse a la ley. Al nivel político se puede decir lo que sea, como la falta de idoneidad de los miembros, decir que no se legitima su actuar. Pero si vamos por esas, entonces nada de lo actuado por esta Asamblea tendría validez. Desde luego, eso no tiene ni pies ni cabeza, está bien para una tarima.

En términos estrictamente legales, la Comisión de Fiscalización no se puede reestructurar. La Ley Orgánica de la Función Legislativa no prevé esa posibilidad. Prevé la posibilidad de cambiar de miembro cuando alguno fallece o renuncia, pero no da la posibilidad de cambiarla toda. En Derecho Público solo se puede hacer lo que está permitido.

El pleno de la Asamblea Nacional es el máximo órgano de dicha función efectivamente, pero eso no le faculta para actuar en un ámbito que la ley no lo dispone". (I)