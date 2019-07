Intereses políticos alejan a socialcristianos del Gobierno

La proximidad de las elecciones presidenciales (2021) y las últimas decisiones en el interior de la Asamblea Nacional marcan distancia entre el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) y el Gobierno Nacional.

El nulo apoyo del oficialismo en la designación de las comisiones legislativas es uno de los temas que agudizaron el evidente distanciamiento entre ambas organizaciones políticas.

El politólogo Francisco Palomeque mencionó que existían ciertas fisuras entre el PSC y el Gobierno antes de las elecciones seccionales del 24 de marzo. Sin embargo, dijo que “la pequeña luna de miel” terminó cuando Vicente Taiano no tuvo apoyo para que fuera presidente de la Comisión de los Trabajadores.

Indicó que el movimiento CREO, de Guillermo Lasso, se habría acercado últimamente al Gobierno, de modo que los socialcristianos decidieron apartarse un poco.

“Desde mi punto de vista lo hacen para liberarse del costo de las decisiones gubernamentales y así ir preparando las presidenciales de 2021”, dijo el politólogo.

Sin embargo, Santiago Cuesta, consejero del presidente Lenín Moreno, descartó que exista algún tipo de distanciamiento entre el Gobierno y el PSC-MG. “Tenemos una buena relación. No existen ni acercamientos ni distanciamientos. En lo que coincidimos votamos juntos, en lo que no, no”, indicó Cuesta.

Admitió que existe un pacto por la gobernabilidad firmado con CREO, que es un acuerdo de 10 puntos, pero algo similar con los socialcristianos no hay. No obstante, dijo que se conversa permanentemente con la bancada del PSC-MG.

Henry Cucalón, jefe de bloque del PSC-MG, también descartó que exista algún tipo de distanciamiento con el Gobierno. Recordó que cuando Moreno empezó su mandato, los representantes de su organización política fueron a Carondelet para hablar de muchos temas del país “de forma frontal”.

Esto se refleja, dijo, en algunos temas en los que han coincidido con el Gobierno en la Asamblea, pero en otros no. “Por ejemplo, en temas económicos votamos a favor, y en algunos de índole político no, como la designación de (César) Litardo para presidente de la Asamblea. Sin embargo, eso no significa que exista distanciamiento”.

En Guayaquil

A 49 días de que Cynthia Viteri, del PSC-MG, asumiera la Alcaldía de Guayaquil, no ha tenido ningún contacto con el presidente de la República, Lenín Moreno.

A inicios de abril, el Ejecutivo se reunió con la mayoría de los alcaldes electos del país para iniciar un proceso de diálogo con miras a fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad del Ecuador.

Pero a ese encuentro, Viteri no asistió. La alcaldesa señaló que Moreno vendrá este mes de julio a la ciudad por las fiestas de Fundación de Guayaquil “y ahí nos veremos”.

Sin embargo, explicó que no tiene en su agenda ninguna reunión con el Jefe de Estado para esos días. Además, la burgomaestre dijo que el 25 de julio, en la sesión solemne, se conocerán los anuncios del Presidente sobre algunas obras a favor de la capital económica de Ecuador.

Para el analista Hugo Villacrés, una reunión entre la alcaldesa Viteri y el presidente Moreno sería importante para la ciudad. “La relación que tenga la alcaldesa con el Gobierno será la base para una fructífera gestión durante la administración municipal”, enfatizó Villacrés.

Una situación parecida se aprecia con el prefecto del Guayas e integrante del PSC-MG, Carlos Luis Morales, quien tampoco se ha acercado al Gobierno.

Los dos analistas consideran que eso es perjudicial porque en conjunto pueden ejecutar obras. (I)