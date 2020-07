“No existe inhabilidad ni ilegalidad en la terna”

La terna encabezada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el secretario del gabinete, Juan Sebastián Roldán; y la directora del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), Alejandra Muñoz, para designar al cuarto vicepresidente de Ecuador en este periodo ocasionó un debate en las redes sociales y en la Asamblea.

El constitucionalista Rafael Oyarte en una entrevista con 4pelagatos dice que la terna enviada por el Presidente para reemplazar al exvicepresidente está inhabilitada. ¿Qué opina?

Las inhabilidades se aplican al vicepresidente cuando hay elección popular, cuando llega a la vicepresidencia acompañando al Presidente en una votación popular.

No es así cuando se llena la vacante y la razón es muy sencilla: la exigencia de que los candidatos a la vicepresidencia no tengan cargos públicos en ese momento es para evitar el uso de la función pública en el proceso electoral, que pone en desventaja a los otros contenedores.

También es para evitar que el dinero público se use en la campaña para ayudar al vicepresidente, por ejemplo, o al alcalde, o al prefecto. Por eso se exige que con tiempo se deje la función pública. Pero la elección del vicepresidente en la Asamblea es emergente y un caso excepcional porque se crea un vacío en el Estado ecuatoriano debido a su ausencia.

¿Qué dice la Constitución sobre este tema?

No está eligiendo al vicepresidente, sino solo lo hará la Asamblea. No hay una razón para esta exigencia. Entiendo la preocupación del doctor Oyarte, pero no tiene sustento ni en el texto constitucional, ni en la razón de ser.

Según otros expertos que han debatido en las redes sociales la terna tiene una aparente ilegalidad. ¿Es así?

No existe esa ilegalidad y hasta la regla que invocan no es aplicable: la exigencia de que el candidato no esté en la función pública. Reitero que eso se aplica para evitar que el candidato use fondos públicos. En el caso actual se trata de una designación de los asambleístas.



¿Un funcionario público puede o no ser designado vicepresidente?

El designado tendría que renunciar automáticamente al cargo público cuando la Asamblea seleccione a la persona y posesionarse en el nuevo cargo. Pero hasta eso no hay lógica ni sustento en la Constitución para pedirle que, por ese tiempo, deje la función pública que está ejerciendo.

Lo importante es que se nombre a una persona que reemplace al vicepresidente y que la Asamblea seleccione a uno de los tres y luego los otros dos vuelvan a recuperar sus cargos.

¿Se puede devolver la terna o negarla, tal como dice Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG)?

Esta posibilidad no está prevista en la Carta Política, no sé de dónde han sacado eso. La Constitución dice que la Asamblea debe seleccionar, elegir o votar por uno de los tres que conforman la terna del Presidente. Si no lo hacen dentro de 30 días por la fuerza de la ley va la primera persona de la lista. Es una cosa muy extraña devolver la terna, el calendario sigue corriendo, sería un papelón.

No es complicado, basta leer la Constitución y tener un poco de buen sentido, despojarse de posiciones electorales, partidistas. Puede ser que el Gobierno no sea de la simpatía de algunos políticos, pero lo más importante es llenar la vacante. Seguirán de opositores. Pero la Ministra puede ser vicepresidenta por el ministerio de la ley si no hay votos.

Es una urgencia resolver ese tema. Pero si la Asamblea no tiene los votos, o los legisladores no van al hemiciclo, o votan en blanco e inventan esa teoría de la devolución, el calendario avanza.

¿Qué le parece María Paula Romo como candidata a la vicepresidencia?

La ministra Romo tiene suficientes méritos como para llenar la vacante y ser la próxima vicepresidenta de Ecuador. Su paso por el Gobierno ha sido de ejecutora.

Puede ser que haya cometido errores. Entiendo que tiene muchos adversarios. El convenio que firmó con la Fiscalía de apoyo a la lucha contra la corrupción le hizo ganar muchos enemigos.

Entiendo que en la Asamblea esa masiva investigación penal contra los parlamentarios por sus actos de corrupción le hizo ganar adversarios y resentimientos. Pero María Paula Romo tiene méritos.

¿Qué debe hacer la Asamblea en este caso?

Debe llenar esa vacante lo más pronto posible, al margen de conveniencias políticas o estrategias electorales. Hay un sentido de madurez que debe primar.

No entiendo cómo se pretende hacer de esto un asunto político-electoral para no querer aparentar como oficialistas, sino como opositor. Por encima de eso hay que llenar la vacante que tiene un papel en el sistema ecuatoriano de una trascendencia total. (I)