Eduardo Jurado: “Es el momento del sector privado, con reglas claras”

Es un secretario de Estado de bajo perfil. Tiene un largo historial en la empresa privada. Es doctor en Administración de Empresas e ingeniero industrial, experto en desarrollo de software y análisis de sistemas.

Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, participó en el programa Frente a los Medios. Él explicó lo que esperan de la visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. También sobre la austeridad en la función pública, el Gobierno abierto y la transparencia, y la reducción del Estado.



¿Cuál es la corresponsabilidad, el rol del sector privado para impulsar la economía del país a propósito de la aprobación de la Ley de Fomento Productivo?

Hoy es el momento del sector privado, que esperaba un gobierno transparente, reglas de juego claras y un clima de negocios favorable. Corregimos las distorsiones de la década anterior. Al contar con esa ley, que está a la espera del veto presidencial, hay fomento a la actividad productiva, remisiones, impulso a la producción y atracción a las inversiones. También existe el marco de seguridad para la empresa privada que debe contratar la mano de obra para generar empleo.



¿Qué espera el Gobierno de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence?

Es un hecho relevante, en los últimos 60 años solamente tres vicepresidentes de EE.UU. estuvieron de visita oficial. Es importante por su significado para el país y sobre cómo nos ve Estados Unidos. En el orden económico esperamos reactivar mecanismos comerciales para lograr un acuerdo comercial bilateral de mayor alcance. Esto estaba rezagado en el pasado.

Pero EE.UU. ha sido y es nuestro principal socio comercial. Algunos de nuestros productos y de nuestros servicios en el portafolio exportable a EE.UU. no gozan de ventajas arancelarias. Esa situación contrasta con los productos y servicios de países vecinos, como Colombia.

¿Qué pasará con las extradiciones de exfuncionarios que están en EE.UU. sentenciados por corrupción?

En la parte política hablamos sobre la seguridad y la transparencia de los procesos judiciales. Ecuador lucha contra la corrupción y EE.UU. debería darnos respuestas porque tenemos casos de corrupción y de extradiciones.

El Gobierno abierto es una novedad. ¿Qué implicaciones tiene?

La Alianza para el Gobierno Abierto nació en 2011. Hoy incluye 70 países. Ecuador no cumplía los requisitos para participar. La mejor calificación que obtuvimos eran 11 puntos sobre 16 y el nivel mínimo para ingresar a esa alianza mundial era de 12 puntos sobre 16. En la última calificación obtuvimos 13 puntos y recibimos la invitación formal de ellos.

Como secretario de la Presidencia participaré directamente en esta iniciativa, viajaré a Georgia y llevaré la carta de aceptación para unirnos a esta alianza. Esta, además, toca temas de transparencia, acceso a la información del Gobierno. Participar en esa alianza mejora los índices de Ecuador frente al mundo en relación a la transparencia, el clima de negocios y la atracción a la inversión.

Los inversionistas buscan países que ofrezcan esa seguridad, que tengan la información clara y se luche contra la corrupción. También es una manera de ver en qué y cómo se gasta el dinero un país.

¿La falta de transparencia y la tramitología conducen a la corrupción?

La falta de transparencia y exceso de tramitología. Cada vez que se crea un nuevo trámite en una función pública es un nuevo espacio para la opacidad y la corrupción. En ese sentido trabajamos en un plan de reducción de la tramitología. Ya avanzamos en esta tarea, la tramitología tiene que ver con la competitividad. A mayor tramitología menor competitividad.

Usted dijo que 10 años de errores no se pueden corregir en tres meses. ¿Cuáles serán las prioridades del Gobierno en este segundo semestre del año?

Nuestras prioridades están en diversos ámbitos. Pero quiero concentrarme en lo más coyuntural que es el empleo. Para generar trabajo necesitamos mayor inclusión, reglas claras y mayor inversión. Ya tenemos la Ley de Fomento Productivo. Pero, además, queremos lograr la estabilidad fiscal y poner en orden la economía para apuntar al crecimiento económico. Sin ello no hay empleo, no hay exportaciones, ni nuevas inversiones.

El presidente Moreno hizo un llamado a la austeridad. En ese sentido hay 141.000 cargos “irregulares”, 70.000 tienen contratos ocasionales y 71.000 provisionales. ¿Qué pasará con estos funcionarios?

Estas cifras se deben manejar con cuidado. Es verdad que se hicieron muchos contratos ocasionales. Estos no se renuevan, sin embargo, se inauguran obras que requieren la contratación de nueva mano de obra. Se inaugura un hospital o una escuela y hay que contratar doctores y profesores.

Por un lado, reducimos la masa laboral del Estado, por otro lado, incorporamos lo que realmente se necesita. El tema del ahorro no solo está relacionado con los funcionarios y trabajadores. No hubo conciencia en el sector público con el gasto. Cuando se gasta con dinero que no es propio, se pierde la sensibilidad por esos recursos económicos.

Por ejemplo, la semana pasada, movimos tres carteras de Estado que pagaban alquiler, a la Plataforma Financiera que tiene suficiente espacio para ellas. La plata del Estado es de todos y cuando eso ocurre se vuelve plata de nadie. Es necesario tener esa sensibilidad, ahorrar y mejorar la calidad de nuestro gasto. Descubrimos 800 asesores en los ministerios, eso no puede suceder, es una barbaridad. (I)