Cabezas cree que AP está en proceso de "purificación y renovación"

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, conversó con EL TELÉGRAFO sobre la tarea de fiscalizar, las leyes y su movimiento.

¿Cree que se debería llevar al banquillo de los acusados a la exministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa?

Tratamos el punto en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la resolución mayoritaria fue poner en conocimiento de los proponentes el incumplimiento del artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Hay formalidades que no han sido cumplidas y son requisitos indispensables para proceder al inicio del juicio político.

¿Hay otros juicios políticos en carpeta?

Tenemos pendiente todavía el juicio al exprocurador, Diego García, que estamos por conocer en las próximas semanas. También el del exministro de Economía, Carlos de la Torre, pasarán a la Comisión de Fiscalización después de la vacancia legislativa, que inicia el 15 de agosto.

Hay 3.200 denuncias por abuso sexual a niños y adolescentes. ¿Por qué nunca fiscalizaron al exministro de Educación, Augusto Espinosa?

Cuando asumí el 14 de marzo el período para el enjuiciamiento político ya había concluido. Recordemos que se los puede fiscalizar hasta un año después de la renuncia a sus cargos, esto era a finales de noviembre. Ya es extemporáneo cualquier pedido de cualquier funcionario que ya pasó su período. Se solicitó una reconsideración al tema, pero ya está fuera de tiempo.

¿Cómo se resolverá el problema de la Comisión de Fiscalización? Allí los legisladores de Alianza PAIS (AP) faltan y envían a sus alternos, o se abstienen y así empantanan el trabajo.

Hemos procesado ese tema y hay algunas preocupaciones importantes. Hablamos con cada uno de los asambleístas sobre la posibilidad de hacer un cambio en esa mesa legislativa, con la salida de unos miembros y la incorporación de otros. Pero todavía no está resuelto el tema. Algunos no tienen inconveniente en salir de ella porque están participando en otras comisiones, pero tenemos que hacerlo en armonía para no generar incomodidades.

¿María José Carrión, de AP, estaría dispuesta a dejar la presidencia de esa comisión?

Aunque usted no lo crea, otras bancadas han comentado que el manejo de los juicios políticos no ha sido un cuello de botella para ventilar esas interpelaciones. Pero la incomodidad surge porque las votaciones no son consistentes con el resto de los grupos y las ausencias.

¿Por qué hay que reformar la Ley de la Función Legislativa?

La ley no establece un procedimiento alternativo en casos de que no exista una mayoría en una comisión para pasar un informe al pleno. Hay un vacío legal. Incluso está la propuesta de una bancada para que el tratamiento de proyectos en la Comisión de Fiscalización sea el mismo que en las otras mesas. Es decir, que vaya al pleno y allí se resuelva.

¿Esa reorganización involucra a otras comisiones o no?

Muchas comisiones funcionan bien, hemos tenido problemas puntuales en la Comisión de Educación, de Relaciones Internacionales y hoy en la de Fiscalización. La LOFL determina que la elección de los presidentes y vicepresidentes sea a mitad del período, eso es en mayo de 2019. Intentar reorganizar las comisiones en un período distinto no tiene base legal. Es importante no exponer el trabajo legislativo. Más aún cuando avanza en el tratamiento de proyectos.

Hay críticas de la oposición por el funcionamiento de las comisiones ocasionales. ¿Qué tan efectivo puede ser su trabajo?

Las comisiones ocasionales tienen sentido para tratar un único tema y su trámite es más rápido. Por ejemplo, el tema de la Comisión de Tránsito y Transporte es una reforma legal vital por los accidentes, escuelas de conducción y falencias en los puntos de licencias. Pero ese proyecto estaba a la cola de los demás. Si no ponemos prioridad en su tratamiento, se puede extender mucho.



La Comisión del caso Gabela llamará al expresidente Correa. ¿Qué le parece?

Ellos tienen la potestad de llamar a quien consideren necesario.

¿Cuántas leyes se han aprobado durante su período?

Hicimos un cronograma con 48 cuerpos legales. Nueve fueron aprobados y estamos por aprobar tres más. Uno de ellos es la Ley de Lucha contra la Corrupción. Esas normas nos han permitido avanzar entre marzo y agosto en el 80% del trabajo.



¿Qué otras normativas están listas para el debate?

Las más cercanas son la Ley de violencia en los estadios, las reformas a la Ley de Comunicación, al Código de Comercio, que ya está listo, la Ley de Eficiencia Energética y el Código de la Democracia, que ya está bastante avanzado.



¿Por qué votan un paquete de artículos sí y otros no, como en la Ley de Fomento Productivo?

Donde había acuerdo de todos lo manejamos con un paquete, donde había diferencias lo manejamos por separado y en las ratificaciones lo manejamos como votación individual artículo por artículo.

¿Es una estrategia política porque el PSC-MG, CREO, SUMA y BIN votan con ustedes?

Es una estrategia para obtener la mayor cantidad de votos. Sí hay diferencias en puntos específicos. Es lo mejor para no tirarnos abajo la ley completa y el resto entra por el Ministerio de la ley. Es una forma de ratificar los puntos de coincidencia.

¿Cómo está el bloque de AP? hace unas semanas dos integrantes se desafiliaron

Son diferencias en el procesamiento interno de AP más que por posiciones en el bloque. El movimiento después de la ruptura está en un período de purificación y renovación. Eso puede ser complicado en un momento pero también es bueno porque se decantan las aguas y se queda con los grupos más afines.

¿Es verdad que ahora solo tienen 22 legisladores de AP en su bloque?

Hay unos pocos que no han votado o se han ausentado, pero no llegarían a ese número. Espero que el bloque se mantenga en 42, a pesar de las diferencias.

¿Cómo piensan lograr adhesiones después de los escándalos de corrupción?

Hay muchos movimientos locales que quieren unirse para las elecciones seccionales y fortalecer sus espacios. A pesar de la terrible crisis y de los hechos de corrupción, AP es el movimiento político de mayor recordación en la memoria de los ecuatorianos, con el 38%.

¿Por qué lo eligieron a Baroja si él tiene sobre su espalda el caso de Manduriacu, que denunció la Comisión Anticorrupción?

Baroja es un militante fundador de hace muchos años de AP. Ha recibido el apoyo de las delegaciones provinciales y de la mayoría de la organización. Los temas jurídicos deben ventilarse en el ámbito judicial. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Pero no se puede divorciar la parte legal de la parte ética de una persona.

No sé qué tan avanzado esté ese tema. Lo que sí queremos y él también es que se haga una investigación exhaustiva de los miembros y se compruebe la culpabilidad e inocencia. (I)