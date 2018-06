Elizabeth Cabezas: “Hemos asegurado el pacto por la gobernabilidad”

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, participó en el programa Frente a los Medios. Ella habló sobre la recuperación de la imagen del Parlamento, de la fiscalización a dos autoridades gubernamentales, de la gobernabilidad, de la lucha contra la corrupción y de la agenda legislativa.

¿La imagen de la Asamblea cambió después de lo ocurrido con su extitular, José Serrano?

El penoso suceso que ocurrió con el expresidente de la Asamblea, José Serrano, dejó un mal precedente. Su imagen estuvo cuestionada y con un alto nivel de desconfianza. El Parlamento debe ser una institución respetable, sólida y con un alto nivel de credibilidad.



La fiscalización a los exvocales del Consejo de la Judicatura resultó un fracaso, ¿cómo avanzan los procesos para interpelar al exprocurador Diego García, y al superintendente de Bancos Christian Cruz?

En el caso del Consejo de la Judicatura, la Comisión de Fiscalización no obtuvo una mayoría para pasar al pleno este tema. Agotamos la última instancia, que es la reconsideración, pero no conseguimos la mayoría. La presidenta de la comisión, María José Carrión, envió el documento al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que deberá decidir sobre el tema.

La Comisión de Fiscalización está centrada en el juicio político al superintendente de Bancos, Christian Cruz, por incumplimiento de funciones y no controlar al expresidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa. Esperamos que en los próximos días planteen sus pruebas a favor y en contra que permitan clarificar lo que hicieron.



La semana pasada se aprobó la Ley de Fomento Productivo. Ustedes votaron con SUMA, el Partido Social Cristiano (PSC), Bancada de Integración Nacional (BIN). ¿Esa es una nueva mayoría en la Asamblea?

No podríamos hablar de nuevas mayorías preestablecidas. Recordemos que cuando asumí la Presidencia de la Asamblea, el 14 de marzo, las leyes han sido aprobadas por mayorías consolidadas, que no solo han pasado por estos tres grupos políticos. También tuvimos votaciones en las que se sumó el movimiento CREO y el grupo de la Revolución Ciudadana.

Más que mayorías establecidas hay coincidencias en los temas que son medulares para el país. En estos meses hemos consolidado el pacto de gobernabilidad. Lo peor que nos podría pasar es que los actores políticos entremos en discrepancias y pugnas partidistas y no demos viabilidad a las demandas de los ecuatorianos.

¿Qué hace la Asamblea para luchar contra la corrupción, un problema que agobia a los ecuatorianos?

El 24 de mayo anuncié que trabajo en un marco legal para la extinción de dominio. Planteo hacer el seguimiento de los fondos públicos que han sido mal utilizados por los funcionarios. Es para identificar dónde y quiénes se han prestado para el manejo de recursos de manera ilícita. En los próximos días presentaré ese proyecto de ley.

Pero más allá de los juicios y de las sentencias, los ecuatorianos quieren que devuelvan la plata. Hay muchas necesidades y grandes demandas. Hay déficit y una deuda con todos los ecuatorianos en el tema de vivienda social, por ejemplo. Con esos recursos podrían dar un techo a los que no tienen. Es necesario recuperar los recursos para invertir en esas necesidades.

¿Cuáles son las prioridades en la agenda legislativa?

La Asamblea tiene una línea marcada de trabajo en los próximos meses. Hay 48 proyectos de ley y algunos temas son prioritarios y han sido consensuados por todas las bancadas. Ya hemos aprobado algunos como la Ley de Desarrollo Fronterizo, que prioriza la atención integral del Ejecutivo en esas provincias. O la Ley del Seguro Campesino. Está en agenda el Código de la Democracia y las amnistías, por ejemplo. (I)