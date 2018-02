El Gobierno espera que Maduro asista a Cumbre de las Américas

El gobierno del presidente Lenín Moreno despejó dudas sobre su postura en relación a la situación que enfrenta desde hace meses Venezuela.

Con ello Ecuador instó al Gobierno de Perú para que invite al presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, en Lima.

Esto luego de que Perú retiró -la semana pasada- la invitación a Maduro para esa cita internacional. Esa decisión fue respaldada por los doce países del Grupo de Lima y por Estados Unidos.

Estos países representan más del 90% de la población americana: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, Perú, México, Honduras, Costa Rica, Panamá y Guatemala.

A pesar de ello, el gobierno sureño no tiene pensado romper las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Miguel Carvajal, secretario de la Política, manifestó que la postura del Gobierno es que en dichos foros debe invitarse a todos los países para “expresar la opinión que se tiene en la situación de cada uno de los países respetando la autonomía y el principio de no injerencia”.

Asimismo, el Gobierno cree que por medio del diálogo se puede superar cualquier crisis.

Insistió en que en las invitaciones a estas cumbres debe considerarse a todos sus integrantes, más aún cuando existen “observaciones sobre la situación interna” de algún país miembro. Además considera que Maduro debe tener la posibilidad de exponer sus puntos de vista.

Al mismo tiempo exhortó a que las partes de Venezuela (oficialismo y oposición) se sienten a dialogar.

Esa postura ecuatoriana también fue compartida días atrás por la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y por la canciller María Fernanda Espinosa.

La primera indicó a EFE, días atrás, que allí en la Cumbre, Venezuela podrá escuchar las posturas, así como las recomendaciones y sugerencias sobre su problemática interna.

“Nosotros jamás estaremos en la línea de la intervención de ningún tipo, mucho menos la militar”, dijo.

Espinosa, por su parte, consideró que en la Cumbre se puede “disentir y recomendar a puerta cerrada” sobre la situación de Venezuela.

“Nosotros tenemos un mandato constitucional de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. No injerencia no quiere decir indiferencia”, resaltó la Canciller de la República.

La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien fue postulada por Ecuador para la presidencia de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aclaró que las sanciones contra ese país solo afectan al pueblo venezolano. Instó a que exista una “solución pacífica, negociada y a través del diálogo”.

Además de Ecuador, otros dos países de la región han rechazado la exclusión del mandatario Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas: Cuba y Bolivia. (I)

180 mil niños serán parte de la Misión Ternura

El gobierno realizó ayer en el Palacio de Carondelet el lanzamiento de la Misión Ternura para atender a los niños en los tres primeros años de vida.

La misión, que tendrá un alcance de 180 mil infantes en su primera etapa, beneficiará a niños de Guaranda, Morona, Colta y Penipe.

El programa tendrá cuatro ejes temáticos: Salud, nutrición, aprendizaje temprano y juego, y seguridad y protección. Para ello se trabajará en territorio para dar seguimiento a las labores en favor de la niñez.

El mandatario Lenín Moreno destacó que entre las recetas para cuidar de los infantes está, entre otras cosas, el acceso a la formación académica.

Dijo que esa será la base para que el Gobierno pueda intervenir con políticas públicas.

Durante la presentación se informó que 1 de cada 4 niños menores de cinco años tiene desnutrición crónica.

“Haremos un seguimiento nominal, niño por niño, y haremos un acompañamiento a los familiares para ver la educación familiar”, enfatizó la ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), Berenice Cordero. (I)