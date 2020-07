Convenio fortalecerá capacidades de cabildos

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y Cooperative for Assistance and Relief Everywhere IN (CARE–Ecuador) firmaron un convenio de cooperación para generar y desarrollar proyectos a fin de fortalecer las capacidades de los municipios del país.

La iniciativa también tiene como objetivo establecer propuestas metodológicas y normativas que incorporen el enfoque de género en el territorio.



Mario Barsallo, director ejecutivo de la AME, dijo que será importante el aporte que generará este convenio, porque mejorará las capacidades técnicas y espacios de capacitación en los municipios. “La AME tiene herramientas como AMEVirtual, que será un punto tecnológico importante para trabajar sobre estos temas de atención a grupos prioritarios, enfoque de género y movilidad humana”, indicó Barsallo.

Dijo que la defensa a la equidad de género en el municipalismo se priorizó con la presencia de alcaldesas y concejalas, pese a que su número bajó en los últimos comicios.

Alexandra Moncada, directora de CARE, señaló que el instrumento permitirá trabajar con toda la sociedad, para revertir la violencia de género y asegurar una mayor equidad. “Debemos definir las líneas de acción para asegurar niveles de protección para niños, niñas y las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad”, mencionó Moncada.

Dicho convenio tiene una vigencia de dos años. (I)