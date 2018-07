CNE abrió convocatoria a postulaciones para integrar el Consejo de Participación Ciudadana

Con una abstención y dos votos a favor, el Consejo Nacional Electoral, presidido por Nubia Villacís, hizo pública la convocatoria para los ecuatorianos y ecuatorianas que deseen postularse como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control (Cpccs), con miras al proceso electoral que se realizará el 24 de marzo, junto a las Elecciones Seccionales 2019.

La convocatoria se llevó a cabo, en Guayaquil, en presencia de Villacís, Luz Haro y Paúl Salazar, quien se abstuvo de votar a favor de la convocatoria. “Me genera cierta duda el hecho que en los próximos días seguramente vamos a ser cesados (...) hay dos cosas que me preocupan: por un lado hemos cumplido las actividades del Consejo, en el cual hemos hecho capacitación e instrucción de todo este proceso; y por otro lado, efectivamente es probable que seamos cesados el lunes o en el transcurso de la próxima semana. Generar una apertura a un proceso tan crítico y complejo me da cierto temor de que la ciudadanía no esté del todo capacitada y preparada. Pido esperar una semana más para el inicio de la convocatoria”, dijo Salazar.

La preocupación de Salazar se debe a que la semana pasada, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS), cesó de sus funciones a los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) por incumplimientos en la legitimidad del cargo, falta de probidad, ilegalidad en la principalización de suplentes, abuso de autoridad, entre otros aspectos.

Y aunque Villacís aseguró compartir los mismos “temores” de Salazar, aclaró que “existe una operatividad electoral en marcha y un calendario aprobado” y que además, hay recursos públicos utilizados y eso generaría responsabilidades culposas. “La misma preocupación la tenemos todos, pero ya será responsabilidad de quienes lideren el Consejo Nacional Electoral el constatar el cumplimiento o no del programa electoral”.

Criterio que compartió la consejera Haro ya que durante su gestión aprobó todos los programas establecidos con miras al próximo proceso electoral. “Hay que seguir”.

Las organizaciones sociales que acrediten existencia y vida jurídica de al menos diez años y actividad comprobada durante los últimos cinco, podrán presentar postulaciones de candidatos. Se podrá auspiciar a una sola persona, por organización social.

Las inscripciones también podrán ser presentadas por los ciudadanos a título personal, que vivan en el país o en el exterior y que cumplan con los requisitos.

Las inscripciones podrán ser presentadas en la Secretaría General del CNE, en Quito; y, además, en las Secretarías de las Delegaciones Provinciales Electorales (DPE), en las 24 provincias del país. En el caso de los ciudadanos ecuatorianos domiciliados en el exterior, las inscripciones serán receptadas en las embajadas y oficinas consulares del Ecuador.