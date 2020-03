Martínez: “El acto de la Alcaldía de Guayaquil es lamentable”

En diálogo con la prensa, el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, rechazó lo sucedido en el aeropuerto de Guayaquil, lo cual traería consecuencias al país.

¿Cuál es su opinión sobre lo acontecido el miércoles en el aeropuerto de Guayaquil?

Fue lamentable, un irrespeto a la ley; ocupar la pista aérea es un acto de fuerza, de violencia, que nosotros rechazamos. Hay que entender que ya se había hablado con la alcaldesa (Cynthia Viteri), y dada su preocupación, se le explicó claramente que venían vacíos y que estos aviones solamente llegaban con una tripulación.

¿Qué significaba eso?

En el caso de KLM, la tripulación no se quedaba en Guayaquil, solo arribaba a Quito, recogían pasajeros, luego a Guayaquil a hacer lo mismo y se iban, no se bajaba nadie, fue un despropósito evitar que se retiren más de 190 pasajeros. En el caso de Iberia eran 11 tripulantes, quienes iban a hacer revisados en el aeropuerto, se los ponía en un bus con custodia hasta el hotel y asegurábamos que no salieran hasta el viernes, que era su día de retorno.

El acto de la Alcaldía de Guayaquil fue lamentable. Nosotros queremos pasar esta página y las responsabilidades recaerán en las autoridades que les corresponda actuar.

¿Por qué dichos aviones no tuvieron problemas para aterrizar en Quito?

En Quito hemos tenido una comunicación buena con el Alcalde, es preferible que esas personas se vayan a sus países a que se queden en Quito.

¿Hay otros vuelos previstos bajo la misma modalidad?

Estaban previstos, pero lamentablemente por lo sucedido ayer (miércoles 17 de marzo) tenemos que revisarlo; no podemos exponernos a que se vuelva a dar un acto de este tipo, sería muy lamentable para la imagen del Ecuador. Tenemos que valorarlo en el COE si procedemos y ver si es que las aerolíneas están dispuestas a hacerlo tras lo sucedido. (I)