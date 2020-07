Alcalde de Ambato anuncia que es positivo por covid-19

Con un video colgado en su cuenta de Twitter, el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, anunció que dio positivo por coronavirus. La revelación la hizo la noche de este domingo 12 de julio.

Altamirano indicó que se realizó la PCR (proteína c-reactiva), además de una tomografía, para confirmar que era portador del virus. En el video indica que es asintomático.

El primer personero municipal indicó que debido al covid-19 dejará sus recorridos diarios por la ciudad, pero aclaró que seguirá en funciones con la modalidad de teletrabajo.

Seguiré trabajando por el bienestar de todos los ambateños.#AmbatoContraElCovid19 pic.twitter.com/ooJFpjdlxS — Javier Altamirano (@jfaltamirano63) July 13, 2020

"He dispuesto efectivizar recursos, tanto económicos como humanos, para contar con equipos mínimos operativos laborando y que las acciones que están desarrollando beneficien a un mayor número de personas, para que quienes se hayan contagiado superen de la mejor manera esta enfermedad", manifestó Altamirano.

El Burgomaestre pidió a la ciudadanía que siga con las medidas preventivas para evitar el contagio.

"Mi compromiso de seguir con fe y convicción junto a todos los ambateños para superar esta crisis está intacto. No he descansado y no pienso bajar la guardia, espero lo mismo de ustedes ambateños, cuídense". (I)