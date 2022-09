Wolverine regresará en la tercera entrega de Deapool

Llegó el momento que todo el mundo esperaba. Bueno, a decir verdad, los amantes de las películas de los X-Man y Deadpool: Ver juntos a Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Ambos son grandes amigos en la vida real.

A través de sus redes sociales, el mismo Reynolds anunció este martes 27 de septiembre del 2022 que Deadpool 3 se estrenará el 6 de setiembre del 2024.

En un video publicado en Twitter, por la estrella de Deapool reveló, además, que Hugh Jackman retomará su papel de Wolverine para la cinta. “Difícil mantener mi boca cosida sobre esto”, tuiteó el actor canadiense.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu