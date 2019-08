El presidente del Parlamento de Nueva Zelanda alimenta a un bebé en pleno debate

El presidente del parlamento de Nueva Zelanda, Trevor Mallard, cuidó al bebé de uno de los diputados durante una sesión realizada este jueves 22 de agosto de 2019. “Normalmente, la silla presidencial solo la utilizamos los presidentes, pero hoy un VIP se ha sentado conmigo”, escribió Mallard en su cuenta de Twitter.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA