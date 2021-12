La píldora contra el covid-19 reportó una eficacia del 90%

Pfizer anunció los resultados finales de la eficacia de su píldora contra el covid-19, con un porcentaje cercano al 90% en la prevención de hospitalizaciones y muertes en personas de alto riesgo. Además los datos recientes sugieren que el fármaco conserva su eficacia contra Ómicron.

La farmacéutica indicó que estas conclusiones se basan en los resultados de más de 2.200 voluntarios que participaron en los estudios y que confirmaron los datos preliminares anunciados en noviembre.

En el experimento no murió ninguno de los voluntarios, pese a que ninguno estaba vacunado y tenían un alto riego de desarrollar una enfermedad de alta gravedad por covid-19.

Pfizer también dio nuevos datos de su segundo ensayo clínico sobre su tratamiento, que muestras que las hospitalizaciones se redujeron en un 70% en 600 adultos de riesgo normal.

Mikael Dolsten directo científico de Pfizer dijo, “Es un resultado sorprendente”. Sobre la eficacia del tratamiento por vía oral dijo: “Estamos hablando de un número asombroso de vidas salvadas y de hospitalizaciones que se han evitado. Y, por supuesto, si se implementa esto rápidamente después de la infección, es probable que reduzcamos la transmisión de forma drástica”.

Recent laboratory data also suggests that the oral antiviral candidate will be effective against current variants of concern, including #Omicron.