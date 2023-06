Millones de grillos invaden localidades de Nevada, Estados Unidos

Millones de grillos mormones invadieron seis localidades de Nevada, Estados Unidos, afectado a la vegetación, caminos urbanos e incluso a los edificios más concurridos como el hospital de la localidad de Elko.

En redes sociales se publicaron videos que muestran a los miles de grillos sobre las paredes del Hospital Regional del Noreste de Nevada.

Mormon crickets descended on Northeastern Nevada Regional Hospital (NNRH) in Elko, as the state experienced an infestation of the bugs. pic.twitter.com/vpNgreuFN6 — Storyful (@Storyful) June 12, 2023

Steve Burrows, director de Relaciones comunitarias del hospital, dijo que asignaron personal para que ahuyentara a los grillos con la finalidad de que los pacientes pudieran entrar al edificio sin problemas.

? Millions of Mormon crickets descended upon six counties in Nevada, creating a bug invested nightmare for many residents. pic.twitter.com/nSYKzfi3Sj — AccuWeather (@accuweather) June 12, 2023

“Solo para llevar a los pacientes al hospital teníamos gente con sopladores de hojas y escobas. En un momento incluso teníamos un tractor con una quitanieves solo para empujar las pilas de grillos y moverlos de su camino", dijo el funcionario.

???? - Massive swarm of crickets wreak havoc in #Nevada.



Mormon crickets prefer dry conditions and can cause respiratory losses in farmland and home gardens as they migrate in flocks, eating plants along the way. pic.twitter.com/xvVWBlVWOK — The informant ?? (@theinformantofc) June 12, 2023

Las imágenes de redes sociales, sin duda, causarán incomodidad en quienes las vean y mucho más en quienes son sensibles y tienen cierto reparo con los insectos. Hasta cierto punto pueden resultar aterradoras y escalofriantes.