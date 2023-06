Joven recogía basura para pagar sus estudios y se graduó de Harvard

La historia de superación de Rehan Staton, de 27 años, ha dado la vuelta al mundo. El joven pasó de ser recolector de basura a graduarse de abogado en la Universidad de Harvard.

De acuerdo a la página oficial de la institución, Staton fue abandonado por su madre cuando tenía 8 años. Él y su hermano mayor fueron criados por su padre, quien a pesar de tener dos o tres trabajos no lograba solventar sus necesidades.

El adolescente se refugió en el deporte, practicaba taekwondo o boxeo, con la esperanza de sacar adelante a su familia, pero sus calificaciones en el colegio bajaron. Una grave lesión en uno de sus hombros truncó su carrera deportiva, así que buscó un trabajo en una empresa de recolección de basura. El joven limpiaba contenedores y recolectaba desperdicios desde las 4:00 am hasta las 7:00, después asistía a clases.

Después de la muerte de su padre por un derrame cerebral, Staton empezó sus estudios superiores en la Universidad Estatal de Bowie y luego fue transferido a la Universidad de Maryland. Su buen desempeño hizo que cinco de nueve facultades de Derecho lo aceptaran para seguir su posgrado. En el 2020, su historia se hizo viral tras difundirse que el joven había logrado ser admitido en la Universidad de Harvard.

Esto hizo que el magnate de los medios Tyler Perry le ofreciera pagar su matrícula. Tras años de esfuerzo, el pasado 25 de mayo del 2023, el joven pudo graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard. “No podría haberlo hecho solo”, dijo.

Hace poco, Staton ingresó a un bufete de abogados en Nueva York y creó una fundación para ayudar a más jóvenes como él.

Congrats to Rehan Staton! He's a former sanitation worker from MD, who just graduated Harvard Law School. While at Harvard, he founded a nonprofit to give back to the school's support staff. Can't wait to share his inspiring story tonight @nbcwashington @NBC10Boston pic.twitter.com/SadkFecNUl