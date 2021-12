Incendio en rascacielo de Hong Kong atrapó a cientos de personas

Este miércoles 15 de diciembre del 2021, un incendio en el World Trade Center de Hong Kong provocó que más de trescientas personas se quedarán atrapadas. Esto obligó al rápido movimiento de todo el personal que coordinó evacuaciones masivas de oficinistas y clientes del centro comercial.

El incendio inició a la hora del almuerzo, por lo que sorprendió a cientos de personas que trabajan en el edificio y otros que estaban de pasada. Además de oficinas, el edificio cuenta con restaurantes y tiendas.

Los bomberos continúan con sus funciones tratando de controlar el peligro y evitando que el fuego vuelva a encenderse. Un conato inició en la planta baja del centro comercial y se propagó por la zona que estaba en remodelación.

BREAKING: At least 1,000 people were evacuated from the #HongKong #WorldTradeCentre in #CausewayBay due to a major #fire in the building, and "dozens" remain trapped by the flames, according to police. pic.twitter.com/ay7SjONjQj