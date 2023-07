Granizada causó estragos en el norte de Italia

Un fuerte temporal, acompañado de granizo y tormentas eléctricas causó percances en la región italiana de Véneto, según el presidente regional, Luca Zaia.

Los reportes indican que al menos 110 personas resultaron heridas tras ser alcanzadas por las esferas de hielo que llegaron hasta los 10 centímetros de diámetro. El granizo también causó daños en las casas, autos, cultivos y bosques.

Según el portal de noticias RT, “Los bomberos recibieron más de 350 llamadas de emergencia durante toda la noche, señala la prensa local”.

❌❌❌ LA DEVASTAZIONE DELLA GRANDINE IN VENETO! ❌❌❌ ❄️ La grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, fino a 10 cm di diametro. ? Inserirò in mattinata tutti i comuni colpiti dalla grandine nello Stato di Emergenza Regionale firmato ieri per il Bellunese. pic.twitter.com/YFnlM8guXA

En redes sociales se compartieron imágenes de los efectos de la granizada en el norte del país europeo.

Quello che è successo in #veneto non è maltempo. Stiamo parlando di #grandine grossa come palle da tennis, di #CambiamentoClimatico. Magari auto e proprietà distrutte aiuteranno a far aprire gli occhi perché raccolti e boschi rovinati non bastano. Il tempo sta finendo. pic.twitter.com/I6iKPl9vcr