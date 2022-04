Elon Musk soñaba con ser dueño de Twitter desde 2017

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y dueño de múltiples empresas, finalmente llegó a un acuerdo con la red social Twitter para su compra. La transacción fue de 44 mil millones de dólares, tan solo un millón adicional a su oferta realizada 15 días atrás. Se espera que el pago se complete este mismo año.

Sin embargo, algo que no todos conocen es que el multimillonario habría deseado adquirir la empresa desde el 2017. Así lo hizo saber en su cuenta de Twitter, al destacar un hilo de ese año, dónde expresaba lo mucho que le gusta la red social y preguntando su costo, a modo de broma.

En el hilo, Musk dice amar la plataforma, seguido de ¿A cuánto está? Cinco años después, el magnate se acordó de los tweets y los volvió a citar con un emoji de sonrisa al revés.

En las últimas semanas Musk habría abogado por cambios en la plataforma y ahora, con su adquisición de usuarios y algunos expertos en plataformas digitales, proyectan que los cambios podrían interferir en la opinión pública.

Luego de cerrar el acuerdo Musk twitteó: “espero que hasta mis peores críticos continúen en Twitter, porque eso es lo que libertad de expresión significa”.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means