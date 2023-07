Dos crías de tigre de sumaria nacieron en Estados Unidos

Fue a través de su cuenta de Twitter que el zoológico de San Diego informó que una tigre de Sumatra dio a luz a dos crías, un hecho considerado por los trabajadores del lugar como histórico ya que esta especie de felino se encuentra en peligro de extinción y sólo quedan 400 ejemplares de esta subespecie viviendo en libertad.

La administración del West Midland Safari Park compartió el momento en el que nacieron los cachorros (un macho y una hembra) y en los últimos días ha publicado las fotografías y clips que han captado a las crías de tigre conviviendo con su mamá mientras siguen bajo cuidado.

“Este adorable dúo permanecerá en la guarida durante aproximadamente dos meses para vincularse con mamá hasta que comiencen a mostrar signos de que están listos para explorar el hábitat más grande en Tiger Trail”, enfatiza la publicación.

Paws for big news ? Two critically endangered Sumatran tiger cubs were born at San Diego Zoo Safari Park on July 12th. Wildlife care specialists say the cubs, a male and female, are nursing frequently and that their mother Diana is a very attentive first-time mom. pic.twitter.com/w61CkD02qO