Argentina: un hombre rescató a un perro que fue abandonado en una vía

Mauro Oviedo circulaba con tranquilidad por una vía de la localidad codobesa de Ordóñez, en Argentina. En esa zona, las temperaturas no superan los 10 grados, por lo que los conductores no suelen parar con frecuencia, excepto Mauro.

El hombre frenó al ver un extraño bulto a un lado de la vía. Se trataba de un perro recién nacido que estaba asustado y no se movía. “Encontramos a un perro recién nacido tirado en la ruta. ¿Por qué existe gente así!?“, se preguntó el joven.

En un corto video se observa cómo Mauro baja de su carro para salvar al cachorro. “Íbamos viajando y vi un bulto negro, pero continué camino. A la vuelta frené para ver de qué animal se trataba y siempre pensé que estaba muerto. Primero me di cuenta de que no estaba en el mismo lugar que lo habíamos visto a la ida, estaba a poco más de un metro y se veía por el contraste con el pasto. Cuando me arrimé vi que era un cachorro. Me quedé impactado en ese sentido, encima es una ruta donde hay zorros, pumas… Parecía rarísimo porque no había una casa o un campo”. Las declaraciones fueron recogidas en Diario La Nación.

También, mencionó que el animal estaba en condiciones deplorables. “En el video que compartí se ve cómo tenía los ojos cerrados, de recién nacido. Estaba con un principio de hipotermia, además de que estaba deshidratado. Luego de rescatarlo lo llevamos a la veterinaria y lo internaron. Poco después terminé de trabajar en otro lugar y viajé a donde lo dejé. Me dijeron que estaba mejor y me lo traje a casa con unos medicamentos. Por suerte se recuperó y está más que bien, ya abrió los ojos; el veterinario dijo que tiene entre 7 y 10 días”.

Un gran gesto

Tras el rescate, el hombre llevó al perro a un veterinario y se lo llevó a su casa. Piensa adoptarlo y será parte de su familia. Su nombre será Moll. “Subimos el video a las redes sociales redes para concientizar. Queremos y cuidamos mucho a los animales… nunca nos imaginamos tantas reacciones. Me habló gente de otros países diciéndome: ‘Qué bueno, ¿cómo está?’. Y día a día me piden videos de él”.