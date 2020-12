Al menos cinco muertos y un herido en un accidente de helicóptero en los Alpes franceses

Al menos cinco personas han muerto y una se encuentra en estado crítico tras resultar herida en un accidente de helicóptero, después de que el aparato en el que viajaban se estrellara en Saboya, en los Alpes franceses, en el sureste del país.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha comunicado la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde ha detallado que tres miembros del Servicio Aéreo Francés (SAF), una compañía privada especializada en evacuaciones medicas y despliegues en zonas de esquí, y dos ayudantes del equipo de rescate alpino han fallecido en el incidente.



Macron ha resaltado que "para salvar vidas, ellos asumen todos los riesgos", después de añadir que una sexta persona, se cree que también empleado del SAF y el que pilotaba la aeronave, está "luchando por sobrevivir".



El accidente ha ocurrido a una altitud de 1.800 metros. A las 19:00 horas aproximadamente el piloto activó la alarma, aunque no fue hasta poco después de las 20 horas que un equipo de rescate pudo establecer contacto con el superviviente.



"Tan pronto como se dio la alerta alrededor de las 19 horas, toda la cadena de rescate se puso en movimiento. Los dos helicópteros de nuestro departamento y uno de los departamentos vecinos, con tres aeronaves en total", ha explicado el prefecto de Saboya, Pascal Bolot, tal y como recoge 'Le Monde'.





Pour sauver des vies, ils prennent tous les risques. Ce soir en Savoie, 3 membres du Secours aérien français et 2 CRS Alpes ont succombé à un crash d’hélicoptère. Une personne, blessée, se bat pour vivre. Soutien de la Nation aux familles, amis et collègues de ces héros français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2020







"Debido a la neblina, también se realizó una intervención terrestre, para poder encontrar a los supervivientes lo más rápido posible", ha añadido.



Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer ninguna de las hipótesis que se barajan para explicar el accidente, y tampoco se ha detallado si la tripulación estaba realizando un entrenamiento o una operación de rescate.



El primer ministro francés, Jean Castex, también ha utilizado su cuenta de Twitter para lamentar el fallecimiento de las víctimas y resaltar que "no compartían el mismo uniforme pero compartían la misma misión: salvar vidas".



"Sus muertes dejan a toda una nación de luto", ha añadido.



Por su parte, la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil (BEA, por sus siglas en francés), ha anunciado una investigación para esclarecer los detalles del accidente y ha explicado que está preparando el envío de investigadores sobre el terreno. (I)