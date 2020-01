Caravana de migrantes hondureños avanza y México se contradice

El presidente López Obrador promete trabajo a los migrantes pero sus ministros dicen que no son un país de tránsito.

Unos 3.500 ciudadanos hondureños que partieron este miércoles 15 de enero de 2019 de San Pedro Sula con destino a Estados Unidos lograron entrar en Guatemala el viernes 17.

Los caminantes formaron una nueva caravana migrante, una más que se organiza y sale de Honduras en el último año y medio.

Según agencias internacionales de noticias, unos 400 llegaron al paso de Corinto ese mismo miércoles y lograron cruzar el cerco policial y entrar sin permiso en Guatemala, país por el que transitan.

Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana explicaron a diario EL PAÍS que los migrantes "buscan llegar a las festividades del Cristo de Esquipulas" y así agrandar la caravana.

Esquipulas es un pueblo de Guatemala, conocido por el Cristo de su basílica, celebrado estos días, y la cercanía a la frontera con México.

La caravana es la primera que se organiza meses después del acuerdo que firmaron los gobiernos de México y EE.UU. en materia migratoria en junio de 2019.

En aquel momento, EE.UU. amenazó con imponer tarifas arancelarias a las exportaciones mexicanas si México no endurecía sus controles migratorios. Después de varios días de negociaciones, México aceptó.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se había estrenado en el poder en diciembre de 2018 repartiendo visas humanitarias a los migrantes, mandó la Guardia Nacional a la frontera.

Los nuevos migrantes mantienen que sus motivos son los mismos que impulsaron a cientos de sus compatriotas a emprender esa ruta en meses anteriores: "No hay trabajo aquí, el Gobierno nos tiene abandonados", se quejó Antony Gómez, de 26 años, oriundo del departamento de Santa Bárbara.

México se contradice

Entre tanto, el Gobierno de México manda mensajes contradictorios. Este viernes 17 de enero de 2019, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido trabajo a los migrantes. "Tenemos más de 4.000 empleos disponibles ahí en la frontera sur", ha dicho.

Antes, tanto el canciller, Marcelo Ebrard, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, avisaron de que no dejarán pasar a la caravana y que no darán "salvoconductos". Sánchez Cordero incluso dijo que "México no es un país de tránsito". (I)