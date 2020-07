Juez dicta prisión para Eliseo A. y 12 personas más

El juez nacional, Marco Rodríguez, resolvió la tarde del viernes 17 de julio de 2020, dictar prisión preventiva y vincular a 13 personas más al proceso penal por delincuencia organizada, dentro de la trama de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales.

Los nuevos vinculados son: el legislador de la provincia de Sucumbíos e integrante de la bancada del Badi, Eliseo A.; el subdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) Jorge J.; y el exasesor parlamentario Jean B. Además: Pablo C., Danny C., Franklin C., Miguel G., José P., José S., José V., Danilo V., Mario O., Esteban A.

Ellos se suman a los seis que hay estaban procesados por esta causa: Daniel M. exasambleísta Alianza PAIS; Edmundo T. exsecretario del Secob; Jennifer C.; Tania C.; Ángel A.; y, Olga M. Los cinco primeros en prisión y la última bajo arresto domiciliario.

La audiencia

En la audiencia desarrollada este viernes 17 de julio en forma simultánea en tres salas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió al juez Marco Rodríguez que vincule y dicte prisión preventiva en contra los 13 nuevos sospechosos.

Salazar, indicó que el legislador Eliseo A. vive en Sucumbíos y que al ser una provincia fronteriza existe riesgo de fuga. Otro pedido fue imponer una reparación integral al Estado de $ 8 millones.

Según la Fiscal, la vinculación de Eliseo A. se debe a una conversación que él habría mantenido con el principal procesado en esta causa, el exasambleísta Daniel M., donde se demuestra la participación del parlamentario de Sucumbíos en el delito.

Esto porque en el diálogo se detallaría la forma en cómo se repartieron los fondos y cómo se hizo la selección de personas para la construcción del hospital.

Además, Salazar detalló las funciones que cumplieron los ahora procesados. Por ejemplo, el exsubdirector del (Secob) Jorge J., inobservó el reglamento y procedimientos legales para la contratación.

El resto de investigados se habría encargado de suscribir el contrato, obtener documentos financieros y coordinar actividades entre los miembros de la estructura de corrupción. También efectivizaron los cheques del consorcio Pedernales para entregarlos a Daniel M.

La resolución



En su resolución, el juez Rodríguez precisa que hay claros elementos de convicción y se ha justificado la medida de privación de libertad, por lo que se ordena la medida de prisión preventiva para todos los procesados.



En el caso de Jorge J. Mario O., Esteban V. y Eliseo A., ordenó oficiar a la Policía Nacional para que procedan a su localización y captura. En cuanto a los procesados Jean B., Franklin C., Miguel G., José P, José V., Danilo V. y José S. se deberá girar las boletas de encarcelamiento correspondientes.



Exasambleísta Daniel M. sería el líder

El viernes 5 de junio, en Portoviejo, fue detenido el asambleísta por Alianza PAIS, Daniel M. y cinco personas más por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del hospital básico de Pedernales.

La Fiscalía dio a conocer que Daniel M. habría coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí, como la construcción del hospital y presentó varias pruebas. (I)