Policía decomisó más de 110 toneladas de droga en lo que va de 2020

En lo que va de 2020, la Policía incautó más de 110 toneladas con 981 kilos, lo que representa un hito histórico, informó la entidad, mediante un comunicado.

Según estimaciones de la institución, esta cantidad de sustancia incautada supera al total de la carga requisada en los últimos años.

En 2016, por ejemplo, se alcanzó la incautación de 110 toneladas con 355 kilos de droga entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. En los años posteriores las cantidades bordearon entre 97 y 80 toneladas de alcaloide sujetos a fiscalización.

La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas alcanzó estos resultados, a través de sus unidades y las jefaturas antidrogas, enfocándose en tráfico local e internacional.

Los controles se concentraron en las ciudades de Guayaquil, Quito, Manabí, Esmeraldas, pero también las zonas fronterizas en donde se han detectado sinnúmero de formas para traficar la sustancia.

Entre el 1° de enero hasta el vigente mes se llevaron a cabo 8.612 operativos con los cuales se detuvieron 10.720 ciudadanos de varias nacionalidades, quienes fueron puestos a las autoridades competentes.

Trataron de traficar cocaína en cuadros de figuras religiosas

Una nueva modalidad de tráfico de drogas fue detectada por los agentes antinarcóticos de Azuay.

El hallazgo ocurrió durante un control de los paquetes en la agencia de entrega exprés.

En los controles de rutina identificaron seis cuadros en alto relieve con imágenes religiosas con características de adulteración. Al momento de verificarlos se identificó que contenían una sustancia peculiar: una estructura rocosa, tipo vidrio café y rojo.

El material detectado fue sometido a una prueba de identificación preliminar homologada con los reactivos Tared y Scott. Los análisis alertaron de que se trató de cocaína, situación que fue alertada a la Fiscalía para que se inicie el procedimiento correspondiente.

La encomienda, con el número de guía CUE008000042 tenía como remitente Jaime Atahualpa C. F., domiciliado en Cuenca y su destinatario era Byran Gabriel V. H. con destino a Nueva York.

El mayor de Policía, Juan Fernando Vallejo Aguirre, indicó en su reporte que se trató de un envío de encomiendas por medio de agencias de correos paralelos.

Las autoridades reconocieron que este caso fue particular, no solo por la forma con la que fue almacenada la sustancia, sino la manera en la que se encontraba encriptada, ya que no se había visto antes, esta modalidad de tráfico. (I)