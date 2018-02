Polibio Córdova inocente; jueza lo sobreseyó

El principal directivo de Cedatos dijo que no presentará una contrademanda a Rosana Alvarado. Sin embargo, sus abogados defensores no descartaron esa posibilidad.

La jueza de Garantías Penales, María Elena Lara, dictó auto de sobreseimiento a favor de Ángel Polibio Córdova, máximo directivo de la encuestadora Cedatos, el único procesado en el caso de presunto delito de uso doloso de documento privado falso.

Una vez analizados los elementos entregados en la audiencia preparatoria de juicio por las partes, la jueza Lara determinó que la Fiscalía no demostró la materialidad del delito que se investigaba.

Según la fiscal del caso, Cecilia Garzón, Córdova habría alterado datos de las encuestas presidenciales de las elecciones de febrero de 2017, lo que habría generado dudas de las cifras oficiales.

Sin embargo, la jueza reconoció que, tras revisar el expediente, no se estableció que hubo un delito y menos la responsabilidad de Córdova, por lo que en la audiencia realizada ayer en el Complejo Judicial Norte, de Quito, también dispuso que se levantaran las medidas cautelares que pesaban contra el empresario, lo cual fue recibido con regocijo por el procesado y su defensa.

“Creo que se impuso la justicia porque tenemos nuestras manos limpias”, indicó Córdova al señalar que fue víctima de una persecución tenaz y un acoso grande, que pudo superarlos con el apoyo de su familia, empleados y de la mayoría de los ecuatorianos.

“No vamos a retroceder vamos a seguir trabajando”, manifestó Córdova, quien adelantó que prepara la publicación del libro No me vendo, al tiempo de anunciar que no presentará ninguna denuncia y espera que “Dios perdone” a los que iniciaron las acciones en su contra.

“Se terminó la persecución”, dijo y aseguró que no ha acudido a nadie para que lo ayudara en esta acción legal que la enfrentó con su trabajo, decente y técnicamente; y con conciencia.

Pese a indicar que no presentará una contrademanda a Rosana Alvarado, actualmente ministra de Justicia -quien lo denunció en abril de 2017-, los abogados de Córdova, Lorena Grillo y Paúl Ocaña, no descartaron la posibilidad.

“Primero vamos a esperar que se cierre el proceso, que no se presente ningún recurso y después analizaremos la vía que vamos a tomar, pero obviamente existe aquí un error judicial, el mismo que conlleva a una reparación integral, tanto económica como de disculpas públicas”, expresó Ocaña.

Lorena Grillo indicó que la resolución de la jueza es la que siempre esperaron, porque no hubo motivo ni siquiera para formular cargos. “No esperábamos nada, menos de la señora jueza; y nos dejaba ver una decisión apegada a la ley”.

Grillo admitió que la Fiscalía podría interponer un recurso de apelación, pero dijo aspirar a que no lo haga porque la jueza fue clara al explicar en forma detallada que no existe manera de establecer materialidad de la infracción, porque no existe el documento falso como tal.

La denuncia

El 22 de marzo de 2017, la entonces vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, fue a la Fiscalía General para presentar su denuncia contra Cedatos por presunta manipulación de resultados de encuestas.

Según Alvarado, supuestamente se habría dado una manipulación de la encuestadora para favorecer al candidato Guillermo Lasso, de CREO, en los resultados de sus propios estudios.

“El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece responsabilidades penales cuando se trata de la alteración de documentos privados. Más aún si hubiese una asociación para promover ese tipo de documento”, señaló al presentar la acción legal.

La actual Ministra de Justicia fundamentó su denuncia en correos electrónicos de Carlos Córdova y su padre Polibio, principales de Cedatos; y cheques entregados por la empresa Livercostas, a la encuestadora, mediante el Banco de Guayaquil.

Para Alvarado, Cedatos se adelantó a su planificación y sacó una encuesta en la que se daba el triunfo a Lasso, a pesar de que en una muestra anterior perdía. (I)