Pier Luigi Maria Dell’Osso: "La corrupción crece y debe ser cortada"

La estrategia italiana en el combate a la mafia y el crimen organizado es una de las más exitosas a nivel mundial, por lo que uno de sus principales actores, Pier Luigi Maria Dell’Osso, actual procurador Antimafia de Italia, estuvo en Ecuador para impartir su experiencia al personal de la Fiscalía.

En diálogo con EL TELÉGRAFO expuso sus criterios sobre el combate a los delitos y particularmente a la corrupción.

¿En qué consiste la carta de entendimiento suscrita entre Italia y Ecuador?

Es para compartir información y técnicas de investigación a fin de luchar contra el crimen organizado transnacional, en base a la experiencia italiana. Es una de las cartas de intenciones que hemos desarrollado con otros países entre autoridades que tienen más o menos las mismas atribuciones y poderes, sobre todo en el área investigativa.



¿La Fiscalía de Ecuador ha creado la Unidad de Delincuencia Organizada para combatir los delitos complejos, cuánto puede ayudar?

Es un buen paso, nosotros la constituimos hace un cuarto de siglo y tenemos una gran experiencia y muy positiva, entonces puede ser útil para otros países que empiezan a tener esta posibilidad de fortalecimiento contar con apoyo, ayuda y en este tipo de filosofía se enmarca mi presencia en Ecuador.

¿De los tipos de delito, cuál es el que más le preocupa?

La corrupción, porque no es básicamente una forma de crimen organizado, puede serlo y no serlo, puede estar al servicio de las mafias, del sistema financiero, de los banqueros, empresarios, de las autoridades... Además, es un delito y también un instrumento de otros delitos y ese es el peligro.

¿Por qué es un instrumento?

La criminalidad organizada, las organizaciones, las mafias actúan con corrupción cuando encuentran las condiciones. Para mí, la corrupción es un cáncer, por lo que en mi discurso inaugural del año judicial en Italia dije que la lucha contra la corrupción es la prioridad de las prioridades, porque es un crimen e instrumento de otros crímenes.

¿Es el delito más grave?

A mi juicio sí, porque la corrupción puede dañar una sociedad, la convivencia civil, la estructura de un Estado. Además, está en todos lados y lo más preocupante es al más alto nivel, en la política.

¿A la delincuencia organizada cómo la califica?

La delincuencia o criminalidad organizada utiliza la corrupción cuando puede hacerlo, porque es una manera de actuar más fácil. Cuando las mafias no pueden utilizar la corrupción porque no tienen interlocutores usan otro tipo de instrumentos, como las amenazas, advertencias, amedrentamiento, etc.

¿Cómo combatir la corrupción?

No es fácil en ningún Estado, cada país tiene este mal en niveles diferentes, no hay nación en el mundo que esté inmune de este cáncer de la sociedad. Se lo combate con instrumentos claros en materia penal y estructura administrativa.

¿Así se combatieron las mafias en su país?

En Italia las mafias tienen una presencia histórica. En 1992 después de la matanza de dos jueces importantes el Estado comprendió que a las mafias no se podía combatir con instrumentos tradicionales y se fundó la Fiscalía Nacional Antimafia y yo soy uno de los fundadores, además se constituyeron en las fiscalías territoriales grupos especializados y se creó la unidad especial de fuerzas de policía judicial.

¿Eso estuvo acompañado de una legislación especial?

Desde luego, se impulsó una legislación que fue una arma para detener a los mafiosos y lo importante que se introdujo es que si los detenidos querían colaborar con la justicia para evitar la cadena perpetua, entregaban información de los otros a cambio de beneficios penitenciarios y económicos, porque una vez que salían del contexto criminal ya no tenían recursos.

¿Ecuador está a tiempo para combatir la corrupción?

Es una enfermedad de cada país, el problema es el nivel, tenerlo en el nivel más bajo significa lucharlo cada día, cada persona en su propio trabajo. Es un mal consustancial al ser humano, la corrupción está creciendo y debe ser cortada, combatida, reducida a lo mínimo. Erradicarla será imposible.

En Ecuador jueces y fiscales han sido amenazados, ¿cómo combatir esto?

Con medidas de seguridad, carros blindados, agentes de policía que los resguarden, medidas de protección.



¿Es conveniente los jueces y fiscales encubiertos?

No creo que se deba aplicar esto para fiscales y jueces, pero sí para policías investigadores encubiertos, porque son los que entran a las organizaciones delictivas para conocer sus operaciones y descubrir el delito.

¿Una Ley de Extinción de Dominio se analiza en Ecuador, es necesaria?

Es una buena cosa, pero es un tema muy complejo jurídico y técnicamente. Nosotros lo introdujimos en Italia y lo hemos propuesto en la Unión Europea, donde tengo participación. Esta ley hay que diseñarla con mucha profesionalidad y capacidad jurídica porque no es un proceso penal.



¿Es administrativo entonces?

Cuando se llega a la extinción de dominio a través de un proceso penal no es nada de nuevo. Lo novedoso es que se lo haga antes, partiendo de una sospecha de actividad delincuencial cuando el nivel de vida no corresponde a sus ingresos declarados al fisco. Si voy a decir que mis ingresos anuales son $ 50.000 y me compro un avión o yate, tengo que justificar, caso contrario es claro que utilizo recursos ilícitos, que he delinquido. (I)