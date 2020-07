Hijo de Carlos Pólit fue llamado por la Comisión de Valores de EE. UU.

La Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) convocó a una audiencia a John Christopher Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit.

Es importante mencionar que padre e hijo fueron condenados por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a seis y tres años de cárcel por concusión en el caso Odebrecht, el pasado 6 de junio.

En ese sentido, la orden de la Comisión Norteamericana señala que por derecho el demandado, John Pólit, debe ser escuchado por un tribunal con el fin de que alegue su defensa, frente a las acusaciones que realiza el organismo.

El documento señala que deberá realizarse en un plazo de 20 días la audiencia, es decir, la fecha se cumplió el pasado viernes 17 de julio.

Según indica el documento de la Comisión, Pólit -del año 2011 al año 2018- fue un corredor de bolsa y asesor de inversiones registrado en la Comisión de Valores.

Durante siete años, el hijo de Carlos Pólit, quien vivía en Miami, cometió presuntas irregularidades, las mismas que habrían sido registradas en la Comisión de Valores estadounidense.

Los antecedentes que señala el escrito reportan que Pólit hijo, el 8 de agosto de 2017 fue acusado por la justicia ecuatoriana como cómplice de su padre Carlos Pólit por el delito de concusión, el cual ya recibió sentencia por la CNJ, el mes pasado.

La Comisión informa que si John Pólit no se presenta, no responde, no aparece en la audiencia o conferencia después de ser notificado, la Comisión considerará como incumplimiento y como válida la condena que pesa en su contra.

Tanto John como Carlos Pólit se encuentran fuera del país (se cree que residen en Florida), a pesar de que ya existe una sentencia en su contra en Ecuador. (I)